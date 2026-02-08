ΝΔ: Στην κοπή πίτας της Διοικούσας και της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Δημητριάδης – «Με τους περισσότερους έχουμε κοινούς αγώνες και θα συνεχίσουμε να έχουμε»

Σύνοψη από το

  • Κατάμεστος ήταν ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (7/2), με πλήθος στελεχών να δίνουν το «παρών».
  • Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, παρευρέθη και έκοψε τη βασιλόπιτα, δηλώνοντας: «Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε».
  • Στελέχη της ΝΔ, όπως ο Θόδωρος Καράογλου και ο Παναγιώτης Λεμπέσης, εξήραν τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τονίζοντας ότι «είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα» και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει στο κόμμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΔ: Στην κοπή πίτας της Διοικούσας και της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Δημητριάδης – «Με τους περισσότερους έχουμε κοινούς αγώνες και θα συνεχίσουμε να έχουμε»

Κατάμεστος ήταν ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (7/2).

Πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το «παρών», όπως ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Άννα Ευθυμίου, ο Θεόδωρος Καράογλου, ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο Δημήτρης Κούβελας, ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας και ο Σταύρος Καλαφάτης, καθώς και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά και ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθη επίσης ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δίνει το «παρών» σε πλήθος κομματικών εκδηλώσεων. Ήταν μάλιστα ο κ. Γρηγοριάδης εκείνος που έκοψε τη βασιλόπιτα.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε: «Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Η οργάνωση της Θεσσαλονίκης είναι με διαφορά η μεγαλύτερη στη χώρα, η πιο δυναμική. Κι αυτό όχι τώρα, από παλιά. Και θα συνεχίσει να είναι. Ήμουν δίπλα σας, είμαι δίπλα σας και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας όσο μπορώ κι αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Εύχομαι καλούς αγώνες, καλή δύναμη και πάνω από όλα να έχουμε υγεία. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε μόνοι μας. Να είστε όλοι γεροί, καλή χρονιά!».

Οι δηλώσεις

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αποδεικνύει ότι δεν έχουν σημασία οι τίτλοι και τα αξιώματα είτε ως κυβερνητικό στέλεχος είτε ως απλό κομματικό στέλεχος είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αυτό είναι κάτι που τον τιμά. Ως παλιός ΟΝΝΕΔίτης χαίρομαι που είμαι κοντά σας γιατί θυμάμαι τα δικά μας παλιά δύσκολα χρόνια» ανέφερε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου.

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν πάντα δίπλα μας σε όλους τους αγώνες μας και ως ένας απλώς μάχιμος νεοδημοκράτης. Θα είμαστε και εμείς δίπλα σου όποτε το χρειαστείς», ανέφερε ο διευθυντής της Διοικούσας Θεσσαλονίκης, Ανέστης Φίσκας.

Ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτης Λεμπέσης, τόνισε, σύμφωνα με το manifesto: «Έχουμε τον αρχηγό, που έχει οδηγήσει το κόμμα μας σε άπειρες μάχες στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το τονίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει αυτό».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Πατσέας, τόνισε την καθοριστική συμβολή του Γρηγόρη Δημητριάδη στις εκλογικές επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο του στη διαμόρφωση της εικόνας της ως ανοιχτού και σύγχρονου κόμματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα