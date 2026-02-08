Ιρανός ΥΠΕΞ: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου» – Η Τεχεράνη «δεν τρομάζει» με την «αρμάδα» του Τραμπ στον Κόλπο

Η ένταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζει αμείωτη, παρά τις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, «ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος».

«Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα και για τον εμπλουτισμό ουρανίου», δήλωσε ο Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Για ποιο λόγο επιμένουμε έτσι στον εμπλουτισμό (ουρανίου) και αρνούμαστε να τον εγκαταλείψουμε ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος; Διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπαγορεύει τις πράξεις μας», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος την Παρασκευή είχε επαφές στο Ομάν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως σχολίασαν οι New York Times σε ανάλυσή τους, σχετικά με αυτές τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, δεδομένων των θεμελιωδών διαφωνιών Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, της ταχείας ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και της ισραηλινής ανησυχίας για τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, ο δρόμος των διμερών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά μπορεί να αποδειχθεί συντομότερος απ’ όσο φαίνεται να πιστεύει η ιρανική ηγεσία.

Σχολιάζοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο, ο Αραγτσί τόνισε: «Η στρατιωτική τους ανάπτυξη στην περιοχή δεν μας τρομάζει».

«Είμαστε ένας λαός διπλωματίας, είμαστε επίσης και ένας λαός πολέμου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε τον πόλεμο», κατέληξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία του στην Τεχεράνη.

Χθες, μιλώντας στο Al Jazeera, o Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως το Ιράν θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν δεχθεί επίθεση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για επίθεση κατά των χωρών που τις φιλοξενούν.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών ύψους 25% σε βάρος χωρών που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν – μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματικών προσπαθειών και πιέσεων μέσω οικονομικών μέτρων.