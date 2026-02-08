Γεωργιάδης: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο της Λευκάδας σε παλάτι – Οι συνδικαλιστές διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το Ισραήλ

Κατά την επίσκεψή του στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε τη σημαντική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του νοσοκομείου, το οποίο, όπως τόνισε, «είναι παλάτι κυριολεκτικά». Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο υπουργός επισκέφθηκε την Αργολίδα, όπου εγκαινίασε νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Άργους.

Ωστόσο, ο υπουργός ανέφερε ότι, παρά τις «κοσμογονικές» εργασίες για την αναβάθμιση του νοσοκομείου, συνδικαλιστές της Αριστεράς διαμαρτυρήθηκαν «ξανά», «με τα ίδια συνθήματα», για ζητήματα όπως το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και η μονιμοποίηση των επικουρικών.

Τόνισε όμως ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν με λουλούδια και ευχαριστίες, «καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς».

Ο Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Θανάση Καββαδά, βουλευτή Λευκάδας, για τη συνεργασία και την υποστήριξή του.

Η αναβάθμιση των υποδομών στο ΓΝ Λευκάδας

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις και επενδύσεις, που μεταμορφώνουν πλήρως –«σε παλάτι»– τις υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες του.

Αυτές είναι:

Τριπλασιασμός του προϋπολογισμού του νοσοκομείου

Αύξηση του προσωπικού και υπογραφή νέου Οργανισμού

Διενέργεια νέων προκηρύξεων για προσωπικό

Αγορά 48 νέων μηχανημάτων μέσα σε δύο χρόνια

Προσθήκη δεύτερου Αξονικού Τομογράφου, ικανό να εκτελεί και αξονικές στεφανιογραφίες

Προσθήκη νέου Μαγνητικού Τομογράφου

Σχέδιο για άνοιγμα νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μέσα στο 2026

Αξιοποίηση κλειστού ακινήτου επί 60 χρόνια (κτίριο Αβέρωφ) για τη δημιουργία κατοικιών για ιατρούς

