Γεωργιάδης: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο της Λευκάδας σε παλάτι – Οι συνδικαλιστές διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το Ισραήλ

Σύνοψη από το

  • Κατά την επίσκεψή του στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε τη σημαντική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του νοσοκομείου, το οποίο, όπως τόνισε, «είναι παλάτι κυριολεκτικά».
  • Ωστόσο, ο υπουργός ανέφερε ότι, παρά τις «κοσμογονικές» εργασίες, συνδικαλιστές της Αριστεράς διαμαρτυρήθηκαν «ξανά», «με τα ίδια συνθήματα», για ζητήματα όπως το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και η μονιμοποίηση των επικουρικών.
  • Τόνισε όμως ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν με λουλούδια και ευχαριστίες, «καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς». Στο νοσοκομείο έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως ο τριπλασιασμός του προϋπολογισμού, η αύξηση προσωπικού και η αγορά 48 νέων μηχανημάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης: Μετατρέψαμε το νοσοκομείο της Λευκάδας σε παλάτι – Οι συνδικαλιστές διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το Ισραήλ

Κατά την επίσκεψή του στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε τη σημαντική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του νοσοκομείου, το οποίο, όπως τόνισε, «είναι παλάτι κυριολεκτικά». Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο υπουργός επισκέφθηκε την Αργολίδα, όπου εγκαινίασε νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Άργους.

Ωστόσο, ο υπουργός ανέφερε ότι, παρά τις «κοσμογονικές» εργασίες για την αναβάθμιση του νοσοκομείου, συνδικαλιστές της Αριστεράς διαμαρτυρήθηκαν «ξανά», «με τα ίδια συνθήματα», για ζητήματα όπως το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και η μονιμοποίηση των επικουρικών.

Τόνισε όμως ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν με λουλούδια και ευχαριστίες, «καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς».

Ο Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Θανάση Καββαδά, βουλευτή Λευκάδας, για τη συνεργασία και την υποστήριξή του.

Η αναβάθμιση των υποδομών στο ΓΝ Λευκάδας

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις και επενδύσεις, που μεταμορφώνουν πλήρως –«σε παλάτι»– τις υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες του.

Αυτές είναι:

  • Τριπλασιασμός του προϋπολογισμού του νοσοκομείου
  • Αύξηση του προσωπικού και υπογραφή νέου Οργανισμού
  • Διενέργεια νέων προκηρύξεων για προσωπικό
  • Αγορά 48 νέων μηχανημάτων μέσα σε δύο χρόνια
  • Προσθήκη δεύτερου Αξονικού Τομογράφου, ικανό να εκτελεί και αξονικές στεφανιογραφίες
  • Προσθήκη νέου Μαγνητικού Τομογράφου
  • Σχέδιο για άνοιγμα νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μέσα στο 2026
  • Αξιοποίηση κλειστού ακινήτου επί 60 χρόνια (κτίριο Αβέρωφ) για τη δημιουργία κατοικιών για ιατρούς

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα