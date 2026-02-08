ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδικά για όσα αναφέρει σχετικά με την πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση, «στο κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη πίσω από τις λέξεις περί «ασφάλειας» και «εκσυγχρονισμού του Συντάγματος», κρύβεται μια συνεκτική στρατηγική σκληρής δεξιάς ατζέντας» και συνεχίζει:

«Όταν η κυβέρνηση μιλά για «θωράκιση των συνόρων» αντιλαμβάνεται ως εισβολείς ακόμα και τους ανήλικους μετανάστες και τα αγέννητα έμβρυα και εννοεί την κανονικοποίηση των παράνομων επαναπροωθήσεων, τη βία, τους νεκρούς των pushbacks που απαγορεύονται.

Τα σύνορα χερσαία και θαλάσσια για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι χώρος προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του διεθνούς δικαίου, αλλά πεδίο επίδειξης σκληρότητας και εργαλείο ακροδεξιάς ρητορικής ανάλογης του Τραμπ.

Όταν μιλά για Συνταγματική Αναθεώρηση, δεν εννοεί την ενίσχυση και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής λογοδοσίας. Εννοεί ένα Σύνταγμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της αγοράς, της ιδιωτικοποίησης της παιδείας, της αποδυνάμωσης των θεσμικών εγγυήσεων και της περαιτέρω συγκέντρωσης εξουσίας στο επιτελικό του κράτος.

Τολμά και μιλά για το άρθρο 86 που ο ίδιος χρησιμοποίησε καταχρηστικά για να προστατεύσει υπουργούς της επιλογής του, όταν υπήρχε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

“Δεν βρήκε μισή λέξη να πει για το υπό διερεύνηση σκάνδαλο Παναγόπουλου – Στρατινάκη”

«Παράλληλα δεν βρήκε ούτε μισή λέξη να πει για το υπό διερεύνηση σκάνδαλο Παναγόπουλου – Στρατινάκη. Γιατί; Έχει ουρές που δεν γνωρίζουμε προς το παρόν και γνωρίζει πιθανό ο ίδιος; Αν ξέρει κάτι ας το πει τώρα και να μην λέει μετά το γνωστό «δεν γνώριζα»

Για την ευθεία σύγκρουση συμφερόντων, τις σκοτεινές διαδρομές εξουσίας, τις πολιτικές ευθύνες και τη θεσμική σιωπή που το συνοδεύει. Δεν βρήκε ούτε μισή λέξη να πει για την εισαγγελική πρόταση καταδίκης των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator, μια υπόθεση που προσέβαλε ευθέως το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, την ίδια την δημοκρατία και βρέθηκε να δικάζεται σε ένα μονομελές όπου δύο δικαστές έκαναν με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια τη δουλειά που αρνήθηκε να κάνει η κυβερνητικά επιλεγμένη ηγεσία της δικαιοσύνης.

Η αποσιώπηση αυτή δεν είναι τυχαία: είναι οργανικό μέρος μιας διακυβέρνησης που επιλέγει τη συγκάλυψη αντί της λογοδοσίας και τη σιωπή αντί της αλήθειας.

Καμία εμπιστοσύνη και καμία συναίνεση με την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, του βαθέως κράτους. Μόνο η πολιτική αλλαγή και η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών μπορεί να οδηγήσει την επόμενη βουλή σε μεγάλες συναινέσεις και 180 ψήφους για συνταγματικές αλλαγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση και δηλώνει παρών: Συνταγματική Αναθεώρηση σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, κοινωνικά δικαιώματα, προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και του νερού, ισχυρό κράτος δικαίου και απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα – όχι σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.