Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη 17χρονος

  • Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Δημήτριο, όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε κλεμμένο όχημα με δύο επιβαίνοντες.
  • Ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έχασε τον έλεγχο, προσκρούοντας σε σταθμευμένες μηχανές και πρόσοψη ίντερνετ καφέ, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
  • Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση.
Επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στον Άγιο Δημήτριο. Κατά τη διάρκεια αυτής συνελήφθη ένας 17χρονος που δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 22:20, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες, του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή πριν από λίγες μέρες. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο αλλά εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε, αρχικά, σε δύο σταθμευμένες μηχανές και μετά σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

