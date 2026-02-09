Πάτρα: Ποινή 4 ετών με αναστολή στον σεφ για τον θάνατο δύο νέων σε τροχαίο – Αφέθηκε ελεύθερος

Σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση αλλά με αναστολή, κατόπιν έφεσης, καταδικάστηκε 32χρονος σεφ, ο οποίος προκάλεσε θανατηφόρο δυστύχημα στην οδό Αρέθα στην Πάτρα πριν δύο χρόνια. Τότε είχαν βρει τον θάνατο ο 19χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών.

Σημειώνεται πως ο σεφ δεν κοίταζε το βίντεο με τη στιγμή του τροχαίου την ώρα που προβάλλονταν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Επέμενε πώς πέρασε με πράσινο

Μάλιστα ακόμη και όταν όλοι είδαν πώς τα δύο παιδιά πέρασαν με πράσινο εκείνος επέμενε πώς πέρασε με πράσινο. Συγκλονισμένη η μάνα του Γιάννη, ζητά να μπει φυλακή αυτός που σκότωσε το παιδί της.

Όμως, όπως γράφει το tempo.24, το κατηγορητήριο είναι με βάση τον παλιό νόμο.

Έτσι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.