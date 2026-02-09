Γύθειο: Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού για 60χρονο ψαρά που αγνοείται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται το βράδυ της Δευτέρας έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», η βάρκα του, με την ονομασία «Αντώνιος», εντοπίστηκε χωρίς επιβαίνοντες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, προσαραγμένη σε βράχια στην ακτή των Τρινήσων. Εντός του σκάφους βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 60χρονος αγνοούμενος, γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ενώ ενδεχομένως να συνδράμει και ελικόπτερο Super Puma, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς εξελίσσονται οι έρευνες.