ΑΣΟΕΕ: «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι όντως είναι πυροβολισμός» λέει φοιτήτρια – Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός

Έρευνα για το περιστατικό στην ΑΣΟΕΕ εκεί όπου ένας αστυνομικός πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα έπειτα από επίθεση αγνώστων χθες το μεσημέρι, διεξάγει το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει τη στιγμή της επίθεσης σε περιπολικό έξω από την ΑΣΟΕΕ. Σε αυτό καταγράφονται οι κουκουλοφόροι, οι οποίοι επιτίθενται με πέτρες και αντικείμενα κατά του περιπολικού που περνάει από το σημείο.

Του Μίλτου Σακελλάρη

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά οι τρεις αστυνομικοί επέβαιναν σε όχημα, που πέρασε μπροστά από την ΑΣΟΕΕ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώνονταν επί της Πατησίων, ενώ είχαν εντολή να μην περάσει κανένα αστυνομικό όχημα από το σημείο. Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και μετά από λίγο αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, περίπου στις 12:30 και ενώ είχε δοθεί σαφής εντολή από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις περιπολικών από το σημείο, όχημα της Άμεσης Δράσης με πλήρωμα τρεις αστυνομικούς, δέχθηκε από τα ανωτέρω άτομα απρόκλητη επίθεση με πέτρες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο όχημα.

«Στην γωνία της βιβλιοδιανομής, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες καθημερινά για να πάρουν τα βιβλία τους έβγαλε αστυνομικός έξω από το παράθυρο όπλο και άρχισε να πυροβολεί τρεις φορές. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι είναι κρότου λάμψης γιατί αρνούμασταν να πιστέψουμε ότι όντως είναι πυροβολισμός», δήλωσε χθες φοιτήτρια που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος. «Ήταν ένα όχημα σε κίνηση. Δεν κατέβηκε κάποιος αστυνομικός. Εμείς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Εμείς είδαμε ένα όχημα σε κίνηση και μετά είδαμε τους πυροβολισμούς», συνέχισε στη δήλωσή της η φοιτήτρια που ήταν παρούσα στο περιστατικό.

«Δύο από τους αστυνομικούς απομακρύνθηκαν άμεσα από το όχημα, ωστόσο ο τρίτος εγκλωβίστηκε και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού ρίχνοντας στον αέρα. Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται άμεσα οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Για δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν και μετά τους είδα να επιστρέφουν. Τότε πίστεψα ότι ήθελα να μου κάνουν κακό. Έβγαλα το υπηρεσιακό όπλο μου και πυροβόλησα τέσσερις φορές στον αέρα για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω» είπε στους συναδέλφους του ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στην κατάθεσή του ο αστυνομικός ανέφερε πως νόμιζε ότι η εντολή αφορούσε μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Πατήσια, που περνάει έξω από την είσοδο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, και θεώρησε σωστό να περάσει από το αντίθετο ρεύμα.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023