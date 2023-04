ΑΣΟΕΕ: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την στιγμή που ο αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τις εικόνες μεταδίδει το CGTN (China Central Television), επισημαίνοντας ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα, όταν το περιπολικό στο οποίο επέβαινε δέχτηκε επίθεση με πέτρες από ομάδα ατόμων, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Πανεπιστήμιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο αστυνομικός συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Με εντολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται άμεσα οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ..

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 12:10 το μεσημέρι της Τετάρτης (5/4), περίπου 35 άτομα βγήκαν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έστησαν οδοφράγματα, βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Είκοσι λεπτά αργότερα, το περιπολικό της Άμεσης Δράσης με πλήρωμα τρεις αστυνομικούς, πέρασε από το απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας της Πατησίων με κατεύθυνση προς την Ομόνοια. Τότε, νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άρχισαν να εκσφενδονίζουν πέτρες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο όχημα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους αστυνομικούς απομακρύνθηκαν άμεσα από το όχημα, ωστόσο ο τρίτος εγκλωβίστηκε και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού ρίχνοντας στον αέρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι «είχε δοθεί σαφής εντολή από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις περιπολικών από το σημείο», λόγω της έντασης που επικρατούσε ήδη έξω από την ΑΣΟΕΕ.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023