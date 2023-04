ΑΣΟΕΕ: Νέο ΒΙΝΤΕΟ από την στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό – Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα

Νέο ΒΙΝΤΕΟ από την στιγμή της επίθεσης των κουκουλοφόρων στο περιπολικό της Άμεσης Δράσης, στην Λεωφόρο Πατησίων έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), έφερε στο φως ο ΑΝΤ1.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Πατήσια είχε κλείσει από τις 12:10 το μεσημέρι της Τετάρτης (5/4), όταν δεκάδες άτομα βγήκαν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έστησαν οδοφράγματα, βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Στο βίντεο διακρίνεται το περιπολικό να είναι σχεδόν ακινητοποιημένο λόγω της κίνησης απέναντι από την ΑΣΟΕΕ. Το περιπολικό προσπαθεί να βρει δίοδο ανάμεσα στα αυτοκίνητα για να απομακρυνθεί από το σημείο. Στα πλάνα που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, διακρίνονται νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, να κινούνται προς το περιπολικό και να εκσφενδονίζουν αντικείμενα προς το μέρος του. Ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα με το υπηρεσιακό του όπλο για εκφοβισμό. Μετά τους πυροβολισμούς, ο οδηγός επιχείρησε με ελιγμούς να φύγει γρήγορα από το σημείο αλλά -όπως φαίνεται και στο βίντεο-δέχθηκε ξανά επίθεση από τους κουκουλοφόρους.

Τι είπε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα

«Οι δύο συνάδελφοί μου εξήλθαν του οχήματός και εγώ εγκλωβίστηκα σε αυτό. Με χτύπησαν στην πλάτη και το κεφάλι. Για δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν και μετά τους είδα να επιστρέφουν. Τότε πίστεψα ότι ήθελα να μου κάνουν κακό. Έβγαλα το υπηρεσιακό όπλο μου και πυροβόλησα τέσσερις φορές στον αέρα για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω» είπε στους συναδέλφους του, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τις εικόνες μεταδίδει το CGTN (China Central Television), επισημαίνοντας ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα, όταν το περιπολικό στο οποίο επέβαινε δέχτηκε επίθεση με πέτρες από ομάδα ατόμων, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Πανεπιστήμιο.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023