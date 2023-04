Απόψε η πρώτη Πανσέληνος της άνοιξης – Γιατί ονομάζεται «Ροζ φεγγάρι»

Η πανσέληνος του Απριλίου, γνωστή και ως «Ροζ φεγγάρι» ή «Πασχαλινό Φεγγάρι», θα κάνει την εμφάνισή απόψε στον ουρανό.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Time and date, το «Ροζ φεγγάρι» πήρε το όνομά του από τα ροζ αγριολούλουδα φλοξ (phlox) που είναι ενδημικά της Βόρειας Αμερικής και συχνά ανθίζουν τον Απρίλιο. Σύμφωνα με το Farmers’ Almanac, τα αγριολούλουδα αυτά προσελκύουν πεταλούδες που προαναγγέλλουν την άφιξη της άνοιξης.

Άλλα ονόματα για αυτό το φεγγάρι είναι: «εκκολαπτόμενο φεγγάρι», «λουλουδάτο φεγγάρι» και «φεγγάρι των μεγάλων φύλλων». Τα ονόματα που προήλθαν από φυλές των ιθαγενών της Αμερικής σε ένα νεύμα στο ακμάζον φύλλωμα της εποχής, σύμφωνα το Πανεπιστήμιο Western Washington. Η φετινή πανσέληνος του Απριλίου είναι επίσης η πρώτη πανσέληνος της άνοιξης, γνωστή και ως Πασχαλινή πανσέληνος.

«Η πανσέληνος του Απριλίου θα μοιάζει με άλλες πανσελήνους», δήλωσε στο CNN ο Δρ Νόα Πέτρο, επικεφαλής του εργαστηρίου πλανητικής γεωλογίας, γεωφυσικής και γεωχημείας της NASA.

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, κάθε πανσέληνος μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μια όμορφη Σελήνη και να αρχίσουμε να την παρατηρούμε καθώς διανύει τις φάσεις της. Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ξεσκονίσουν τα κιάλια ή τα τηλεσκόπιά τους, να κοιτάξουν προσεκτικά τη Σελήνη, να προσπαθήσουν να δουν τα διαφορετικά χρώματα (τις φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές) και να αναγνωρίσουν ότι αυτές οι διαφορές αντανακλούν διαφορετικές συνθέσεις πετρωμάτων».

