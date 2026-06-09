Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία και τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα

Έναν μήνα μετά το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα Γεμιστού μετατρέπει τον βαρύ της θρήνο σε σπουδαία πράξη προσφοράς. Με σύνθημα «το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», συγγενείς και φίλοι διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία, την ώρα που η Εκκλησία της Κρήτης, ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του με μια σπάνια, ενωτική κίνηση.

Μήνυμα ζωής από την οικογένεια του θύματος

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την ημέρα της δολοφονίας να παραμένουν νωπές, η οικογένεια του 21χρονου, που έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου συντοπίτη του, διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Βρίσκοντας τη δύναμη να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας, η οικογένεια έδωσε πρώτη το «παρών» από νωρίς το πρωί. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να δώσει αίμα στη μνήμη του παλικαριού, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες κονκάρδες με τη φωτογραφία του 21χρονου.

Ο νεαρός Νικήτας

Το χρονικό της τραγωδίας και το κίνητρο της εκδίκησης

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την 5η Μαΐου, όταν ο Νικήτας Γεμιστός, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα, όταν τον πυροβόλησε στη μέση του δρόμου ο πατέρας του αδελφικού του φίλου, Γιώργου Παρασύρη.

Ο γιος του δράστη είχε σκοτωθεί πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, συμμετέχοντας ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας. Ο 54χρονος, ζητώντας εκδίκηση για τον θάνατο του παιδιού του, εκτέλεσε τον 21χρονο, παραδόθηκε στη συνέχεια στις Αρχές και κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με τη σύζυγό του.

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του 21χρονου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα τελεστεί τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου βρίσκεται ο τάφος του. Σε μια κίνηση ύψιστου συμβολισμού, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανακοίνωσε ότι σύσσωμη η ηγεσία της θα δώσει το «παρών» στην τελετή.

Η ανακοίνωση της Συνόδου:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ φονευθέντος Νικήστρατου Γεμιστοῦ, ἀνακοινώνει ὅτι τήν Παρασκευή 12 Ἰουνίου 2026, περί ὥρα 19:30, θά τελέσει στόν τάφο του, στό χωριό Χῶνος τοῦ Μυλοποτάμου, Συνοδικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Της».

Πηγή:Creta24