Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία και τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα

Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, έναν μήνα μετά το στυγερό έγκλημα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, μετέτρεψε τον θρήνο σε πράξη προσφοράς διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Δασκαλογιάννη. Παράλληλα, η Εκκλησία της Κρήτης θα τελέσει Συνοδικό Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου νέου στον Χώνο Μυλοποτάμου, με τη συμμετοχή σύσσωμης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

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Ο Νικήτας ήταν μόλις 21 ετών
Συγκινημένοι φίλοι και συγγενείς που παρευρέθηκαν σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη πρωτοβουλία Πηγή:Creta24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα Γεμιστού μετατρέπει τον βαρύ της θρήνο σε σπουδαία πράξη προσφοράς, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία με σύνθημα «το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα».- Ο Νικήτας Γεμιστός έχασε τη ζωή του από τα πυρά 54χρονου, ο οποίος ζήτησε εκδίκηση για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα τρία χρόνια πριν.- Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιουνίου 2026 θα τελέσει Συνοδικό Τρισάγιο στον τάφο του Νικήτα στον Χώνο Μυλοποτάμου, «μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Της».

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Έναν μήνα μετά το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα Γεμιστού μετατρέπει τον βαρύ της θρήνο σε σπουδαία πράξη προσφοράς. Με σύνθημα «το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», συγγενείς και φίλοι διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία, την ώρα που η Εκκλησία της Κρήτης, ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του με μια σπάνια, ενωτική κίνηση.

Μήνυμα ζωής από την οικογένεια του θύματος

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την ημέρα της δολοφονίας να παραμένουν νωπές, η οικογένεια του 21χρονου, που έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου συντοπίτη του, διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Βρίσκοντας τη δύναμη να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας, η οικογένεια έδωσε πρώτη το «παρών» από νωρίς το πρωί. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να δώσει αίμα στη μνήμη του παλικαριού, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες κονκάρδες με τη φωτογραφία του 21χρονου.

Ο νεαρός Νικήτας

Το χρονικό της τραγωδίας και το κίνητρο της εκδίκησης

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την 5η Μαΐου, όταν ο Νικήτας Γεμιστός, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα, όταν τον πυροβόλησε στη μέση του δρόμου ο πατέρας του αδελφικού του φίλου, Γιώργου Παρασύρη.

Ο γιος του δράστη είχε σκοτωθεί πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, συμμετέχοντας ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας. Ο 54χρονος, ζητώντας εκδίκηση για τον θάνατο του παιδιού του, εκτέλεσε τον 21χρονο, παραδόθηκε στη συνέχεια στις Αρχές και κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με τη σύζυγό του.

Στιγμιότυπο από την αιμοδοσία

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του 21χρονου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα τελεστεί τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου βρίσκεται ο τάφος του. Σε μια κίνηση ύψιστου συμβολισμού, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανακοίνωσε ότι σύσσωμη η ηγεσία της θα δώσει το «παρών» στην τελετή.

Η ανακοίνωση της Συνόδου:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ φονευθέντος Νικήστρατου Γεμιστοῦ, ἀνακοινώνει ὅτι τήν Παρασκευή 12 Ἰουνίου 2026, περί ὥρα 19:30, θά τελέσει στόν τάφο του, στό χωριό Χῶνος τοῦ Μυλοποτάμου, Συνοδικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Της».

Πηγή:Creta24

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