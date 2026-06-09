«Ελλάδα 2030»: Οι δηλώσεις στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του συνέδριου

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργάνωσαν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο «Ελλάδα 2030», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου 2026, στο Αthenaeum InterContinental.

Δείτε όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του συνεδρίου «Ελλάδα 2030»:

Νίκη Κεραμέως (Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης): Η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της

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Μιχάλης Αργυρού (Προϊστάμενος Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού): Είμαστε στη μέση της διαδρομής, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιοτικό επίπεδο και την οικονομία

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Eλένη Δουνδουλάκη – Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού: Ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη

Bασίλης Κόκκαλης (Βουλευτής Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ): Yπάρχει απουσία εθνικής αγροτικής πολιτικής στη χώρα ανεξαρτήτως κυβερνήσεων

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Πέτρος Σ. Κόκκαλης – Πολιτικός, περιβαλλοντικός ακτιβιστής, κοινωνικός επιχειρηματίας: Το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση ότι η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης θα υποκατασταθεί από ένα νέο ταμείο στήριξης

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Nικόλαος Ατταλιώτης (Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων -Ρ.Α.Λ.): H μεγαλύτερη πρόκληση για το λιμενικό σύστημα είναι να αντιληφθούμε ότι τα λιμάνια δεν αποτελούν μονοκόμβους υποδοχής πλοίων

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Γιάννης Σηφάκης (Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας και Πωλήσεων της Τειρεσίας): Η ανάπτυξη της Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί πάνω σε νέους ρυθμούς και μοντέλα

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Δρ. Πέτρος Καπασούρης (Γενικός Διευθυντής, Τειρεσίας): Χρειαζόμαστε πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων για να έχουμε σωστές εκτιμήσεις

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Γιώργος Μενεξής (Αντιπρόεδρος, MSST Cluster, EFA GROUP, Chief Executive Officer, SCYTALYS): Η Ελλάδα του 2030 θα πρέπει να έχει καίριο ρόλο στις εθνικές προμήθειες

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Aλέξανδρος Διακόπουλος (Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας-ΕΑΒ): Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και μπορείς και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας

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Aντώνης Οικονόμου (Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας): Η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας χρειάζεται κεφάλαια ιδιωτών και γραμμές παραγωγής

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Δημήτρης Λιάκος (Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Eurobank, πρώην Υφυπουργός): Πρέπει να βρούμε κίνητρα για να προσελκύσουμε επενδύσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

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Πάνος Ξενοκώστας (Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ομίλου ONEX Shipyards and Technologies, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων): Τα ελληνικά ναυπηγεία βρίσκονταν σε κατάσταση κατάρρευσης – Πλέον αποτελούν πυλώνα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας

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Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος (Πρόεδρος ΕΛ.Γ.Α): Χρειάζεται στήριξη και οργάνωση της αγροτικής πολιτικής

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Συμεών Διαμαντίδης (Πρόεδρος ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων): Η αγροτοδιατροφική βιομηχανία είναι ο πρώτος κλάδος σε αξία εξαγωγών