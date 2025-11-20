Λαζαρίδης: Υποκρισία της αντιπολίτευσης για τον Γιώργο Ξυλούρη

«Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο. Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν είναι ύποπτος!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Έκλεισε μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…».