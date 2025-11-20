Λαζαρίδης: Υποκρισία της αντιπολίτευσης για τον Γιώργο Ξυλούρη

Enikos Newsroom

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης

«Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο. Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν είναι ύποπτος!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Έκλεισε μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσ...
14:18 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντ...
14:06 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρού...
13:29 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς  ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα