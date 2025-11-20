Κέιτ Μίντλετον: Η συγκινητική στιγμή με την Jessie J μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο – «Απλώς θέλω να σε πάρω αγκαλιά»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, και η τραγουδίστρια Jessie J μοιράστηκαν μια συγκινητική αγκαλιά στην ετήσια λαμπερή εκδήλωση Royal Variety Performance, συνδέοντας τις εμπειρίες τους από τις προσωπικές τους μάχες με τον καρκίνο και πώς αυτές «βάζουν τη ζωή σε προοπτική».

Η Κέιτ Μίντλνετον και η Jessie J συναντήθηκαν όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο σύζυγός της, διάδοχος του βασιλικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, παρευρέθηκαν στο τηλεοπτικό γκαλά.

Η Κέιτ είχε αποκαλύψει νωρίτερα φέτος ότι βρίσκεται σε ύφεση έπειτα από μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου, ενώ η Jessie J υποβλήθηκε σε μαστεκτομή τον Ιούνιο ως μέρος της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

Καθώς μιλούσαν με καλλιτέχνες της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου του Stephen Fry που στεκόταν δίπλα στη Jessie J, η Κέιτ μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή με την 37χρονη τραγουδίστρια, η οποία έβαλε το χέρι της στον ώμο της πριγκίπισσας.

Princess Of Wales shares an emotional hug with Jessie J at the Royal Variety Performance after battling through separate cancer journeys https://t.co/dOOr3gC6x9 — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2025



Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν και συζήτησαν για το σοκ της διάγνωσης καρκίνου.

A lovely moment as an empathetic hug between Catherine, The Princess of Wales and singer Jessie J after the Royal Variety Performance. Jessie J underwent surgery for early stage breast cancer in June, and Catherine experienced her own cancer journey last year. 🥹 pic.twitter.com/unV4S5PJ1D — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) November 19, 2025



Η Jessie J της είπε: «Μόλις πέρασα καρκίνο του μαστού. Απλώς θέλω να σου δώσω μια αγκαλιά, ο καρκίνος πραγματικά βάζει τη ζωή σε προοπτική».

Η Jessie J τραγούδησε το νέο της τραγούδι, «I’ll Never Know Why», που έγραψε για τον αδικοχαμένο προσωπικό της φρουρό, Dave, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2021. Η Κέιτ της είπε ότι ήταν «ένα τόσο συγκινητικό τραγούδι».

«Είναι μια τόσο σημαντική συζήτηση. Μου λείπει πολύ και θέλω να βοηθήσω τους άλλους» είπε η τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει να τη στηρίξει στο έργο του για την ψυχική υγεία.

Μετά την εκδήλωση, η Jessie J εξήγησε ότι είχε ντυθεί σκοπίμως με μαύρη κουκούλα και φόρμες για να αντιπροσωπεύσει κάποιον που αισθάνεται καταθλιπτικός στο σπίτι. «Δεν θέλουν να σηκωθούν το πρωί, να βάλουν ένα φανταχτερό φόρεμα ή μακιγιάζ. Απλώς φορούν τα άνετά τους ρούχα στον καναπέ», είπε.

BELÍSSIMA! Jessie J no red carpet do “Royal Variety Performance”, em Londres. pic.twitter.com/YYtj5fncUv — Acesso Jessie J (@acessojessiej) November 19, 2025



Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο Ουίλιαμ την ρώτησε αν θα ήθελε να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν ανοικτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουν το κοινωνικό στίγμα. «Θα ήθελε πολύ να με εμπλέξει», είπε. «Είναι ενδιαφέρον και γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεσαι το μήνυμα».

Princess of Wales and Jessie J share hug following Royal Variety performance https://t.co/7ZxJzJ6MX2 pic.twitter.com/oHr7UYU3uK — Standard News (@standardnews) November 20, 2025



Η εκδήλωση σήμανε την έκτη φορά που ο Ουίλιαμ και η Κέιτ παρακολούθησαν μαζί το σόου και την πρώτη για την πριγκίπισσα μετά την ανάρρωσή της από τον καρκίνο.

Catherine, Princess of Wales, and Prince William, Prince of Wales, attend the Royal Variety Performance at Royal Albert Hall in London. More #GettyVideo #PrinceandPrincessofWales 🎥 Justin Goff 👉 https://t.co/Yk3chxLmqw pic.twitter.com/vPbpMXlyU9 — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) November 20, 2025



Η πριγκίπισσα περιέγραψε τη διάγνωση καρκίνου ως «ζωή που αλλάζει» και τη θεραπεία και ανάρρωση ως «τρενάκι», υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης «νου, σώματος και πνεύματος».



Η Jessie J αποκάλυψε τον προηγούμενο μήνα ότι οι γιατροί ανέβαλαν τη δεύτερη χειρουργική επέμβασή της παρά την ακύρωση της περιοδείας της για να υποβληθεί στη διαδικασία. Μοιράστηκε επίσης τη συγκινητική στιγμή που «έκλαψε» κοιτάζοντας τις ουλές της μετά τη μαστεκτομή.

Η τραγουδίστρια είχε ενημερωθεί ότι επειδή ο καρκίνος είχε ανιχνευθεί «νωρίς», δεν θα χρειαστεί ακτινοβολίες ή χημειοθεραπεία, αλλά λόγω του μεγέθους του όγκου, υπεβλήθη σε πλήρη μαστεκτομή αντί για μερική εκτομή.

Η Jessie J πρόσθεσε: «Ο κόσμος νομίζει, μόλις πάρεις το “οκ”, τελείωσε. Αλλά έχω άλλη μία επέμβαση [για να βελτιωθεί η συμμετρία του εμφυτεύματος με τον άλλο μαστό] και πρέπει να αναρρώσω».

