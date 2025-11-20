Κέιτ Μίντλετον: Η συγκινητική στιγμή με την Jessie J μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο – «Απλώς θέλω να σε πάρω αγκαλιά»

Φωτογραφία: AP

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, και η τραγουδίστρια Jessie J μοιράστηκαν μια συγκινητική αγκαλιά στην ετήσια λαμπερή εκδήλωση Royal Variety Performance, συνδέοντας τις εμπειρίες τους από τις προσωπικές τους μάχες με τον καρκίνο και πώς αυτές «βάζουν τη ζωή σε προοπτική».

Η Κέιτ Μίντλνετον και η Jessie J συναντήθηκαν όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο σύζυγός της, διάδοχος του βασιλικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, παρευρέθηκαν στο τηλεοπτικό γκαλά.

Η Κέιτ είχε αποκαλύψει νωρίτερα φέτος ότι βρίσκεται σε ύφεση έπειτα από μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου, ενώ η Jessie J υποβλήθηκε σε μαστεκτομή τον Ιούνιο ως μέρος της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

Καθώς μιλούσαν με καλλιτέχνες της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου του Stephen Fry που στεκόταν δίπλα στη Jessie J, η Κέιτ μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή με την 37χρονη τραγουδίστρια, η οποία έβαλε το χέρι της στον ώμο της πριγκίπισσας.


Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν και συζήτησαν για το σοκ της διάγνωσης καρκίνου.


Η Jessie J της είπε: «Μόλις πέρασα καρκίνο του μαστού. Απλώς θέλω να σου δώσω μια αγκαλιά, ο καρκίνος πραγματικά βάζει τη ζωή σε προοπτική».

Η Jessie J τραγούδησε το νέο της τραγούδι, «I’ll Never Know Why», που έγραψε για τον αδικοχαμένο προσωπικό της φρουρό, Dave, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2021. Η Κέιτ της είπε ότι ήταν «ένα τόσο συγκινητικό τραγούδι».

«Είναι μια τόσο σημαντική συζήτηση. Μου λείπει πολύ και θέλω να βοηθήσω τους άλλους» είπε η τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλει να τη στηρίξει στο έργο του για την ψυχική υγεία.

Μετά την εκδήλωση, η Jessie J εξήγησε ότι είχε ντυθεί σκοπίμως με μαύρη κουκούλα και φόρμες για να αντιπροσωπεύσει κάποιον που αισθάνεται καταθλιπτικός στο σπίτι. «Δεν θέλουν να σηκωθούν το πρωί, να βάλουν ένα φανταχτερό φόρεμα ή μακιγιάζ. Απλώς φορούν τα άνετά τους ρούχα στον καναπέ», είπε.


Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο Ουίλιαμ την ρώτησε αν θα ήθελε να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν ανοικτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουν το κοινωνικό στίγμα. «Θα ήθελε πολύ να με εμπλέξει», είπε. «Είναι ενδιαφέρον και γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεσαι το μήνυμα».


Η εκδήλωση σήμανε την έκτη φορά που ο Ουίλιαμ και η Κέιτ παρακολούθησαν μαζί το σόου και την πρώτη για την πριγκίπισσα μετά την ανάρρωσή της από τον καρκίνο.


Η πριγκίπισσα περιέγραψε τη διάγνωση καρκίνου ως «ζωή που αλλάζει» και τη θεραπεία και ανάρρωση ως «τρενάκι», υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης «νου, σώματος και πνεύματος».


Η Jessie J αποκάλυψε τον προηγούμενο μήνα ότι οι γιατροί ανέβαλαν τη δεύτερη χειρουργική επέμβασή της παρά την ακύρωση της περιοδείας της για να υποβληθεί στη διαδικασία. Μοιράστηκε επίσης τη συγκινητική στιγμή που «έκλαψε» κοιτάζοντας τις ουλές της μετά τη μαστεκτομή.

Η τραγουδίστρια είχε ενημερωθεί ότι επειδή ο καρκίνος είχε ανιχνευθεί «νωρίς», δεν θα χρειαστεί ακτινοβολίες ή χημειοθεραπεία, αλλά λόγω του μεγέθους του όγκου, υπεβλήθη σε πλήρη μαστεκτομή αντί για μερική εκτομή.

Η Jessie J πρόσθεσε: «Ο κόσμος νομίζει, μόλις πάρεις το “οκ”, τελείωσε. Αλλά έχω άλλη μία επέμβαση [για να βελτιωθεί η συμμετρία του εμφυτεύματος με τον άλλο μαστό] και πρέπει να αναρρώσω».

Με πληροφορίες από: Daily Mail

