Γερμανία: Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Έναν χρόνο μετά τη φονική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, η πόλη και η Γερμανία τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τον πόνο και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους κατοίκους της πόλης, μιλώντας για ανθρώπινα και δικαιολογημένα συναισθήματα οργής μπροστά σε εγκλήματα τέτοιας αγριότητας. Όπως είπε, «Υπάρχουν στιγμές που το σκοτάδι μοιάζει να μην υποχωρεί (…) Μπροστά σε τόσο αποτρόπαια εγκλήματα, ο θυμός και η οργή είναι ανθρώπινα και δικαιολογημένα συναισθήματα».

Η επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και ολοκληρώθηκε με διαθρησκειακή προσευχή. Κατά τη διάρκειά της αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Στις 19:02 τοπική ώρα, την ακριβή στιγμή της επίθεσης, οι καμπάνες ήχησαν έξι φορές, μία για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, ενώ μέσα στον ναό άναψαν έξι κεριά στη μνήμη των θυμάτων και ένα ακόμη για όλους όσοι επλήγησαν. Έξω από την εκκλησία, πολίτες άφησαν λουλούδια, κεριά και λούτρινα παιχνίδια, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.

Μετά τη δέηση σχηματίστηκε μια φωτεινή αλυσίδα που ξεκίνησε από την εκκλησία και έφτασε έως τη χριστουγεννιάτικη αγορά, στο σημείο όπου, στις 20 Δεκεμβρίου 2024, ο Σαουδάραβας ψυχίατρος Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμοζέν έριξε σκόπιμα το όχημά του πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες ηλικίας 45 έως 75 ετών και ένα αγόρι εννέα ετών, ενώ περίπου 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης έχει παραδεχθεί την πράξη του και η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες εβδομάδες.

Κλείνοντας, ο καγκελάριος έστειλε μήνυμα ευθύνης και στήριξης, τονίζοντας: «Είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό σας. Και αν στο παρελθόν η στήριξη δεν ήταν επαρκής, σήμερα έχουμε την ευθύνη να τη βελτιώσουμε». Όπως σημείωσε, το συλλογικό πένθος μπορεί να δώσει ανακούφιση και δύναμη, χωρίς να αναιρεί το δικαίωμα στην οργή απέναντι σε εγκλήματα τέτοιας αγριότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία θέτει πάνω απ’ όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής, με έμφαση στην αλληλεγγύη, τη στήριξη των θυμάτων της βίας και τη στάση ενότητας απέναντι στην αδικία.