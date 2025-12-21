Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Δεν έχουμε καμία βλέψη στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός – Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επεκταθεί σε ξένα εδάφη ή να αμφισβητήσει την κυριαρχία άλλων κρατών, αναφερόμενος παράλληλα στις στρατηγικές ενέργειες της χώρας του στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης στο τουρκικό Ναυτικό του νεότευκτου υποβρυχίου Hizir Reis και ενός αποβατικού σκάφους, καθώς και στην παράδοση στο Πακιστανικό Ναυτικό της κορβέτας PNS Hayber, η οποία αποτελεί το δεύτερο πλοίο από τα τέσσερα του προγράμματος κορβετών του Πακιστάν.

Κατά την ομιλία του στο Ναυπηγείο του Παντειχίου του τουρκικού Ναυτικού στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία βλέψη στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά την ειρήνη και τη σταθερότητα για τους γείτονές μας». Παράλληλα πρόσθεσε: «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων και των δικαίων της».

Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα, κάναμε πολύ στρατηγικές κινήσεις τόσο για την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας μας, όσο και για την αμυντική ικανότητα του Πακιστάν. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις». Υπογράμμισε επίσης: «Θα προσθέσουμε νέες επιτυχίες στις ήδη υπάρχουσες και θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα προς ένα τα έργα που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική μας δύναμη στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα και, φυσικά, στον κυβερνοχώρο».

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε: «Χωρίς να είστε ισχυροί στον αέρα, δεν μπορείτε να είστε αποτρεπτικοί στη θάλασσα, και χωρίς να είστε αποτελεσματικοί στη θάλασσα, δεν μπορείτε να είστε αποδοτικοί στη στεριά. Ευτυχώς, είμαστε πολύ ισχυροί σε όλους αυτούς τους τομείς».