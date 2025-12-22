Δήμος Αθηναίων: Ξεκινά σήμερα η επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία

Σύνοψη από το

  • Από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.
  • Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μόνο αφού καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο και προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και ταυτότητα. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Λιοσίων 22, από τις 09:00 έως τις 14:30.
  • Δεν θα επιστραφούν πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί για παραβάσεις σχετικές με αντικοινωνική στάθμευση, όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή σε χώρους με πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72, ούτε όσες αφορούν περιπτώσεις με δικαστικές αποφάσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινά σήμερα η επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ξανά τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Το μέτρο εφαρμόζεται για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μόνο αφού καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο και προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους. Αν τις πινακίδες παραλάβει τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Λιοσίων 22, από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:30 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί για παραβάσεις σχετικές με αντικοινωνική στάθμευση, όπως η παράνομη στάθμευση σε ράμπες για άτομα με αναπηρία και σε χώρους που σηματοδοτούνται με τις πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72. Επίσης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany, μαζί αστυνομικά μυθηστορήματα

Μήπως το σεσουάρ σας σάς αρρωσταίνει; Ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν τρισεκατομμύρια επιβλαβή σωματίδια, σύμφωνα με μελέ...

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με νέες μορφές δράσης, οι αγρότες, ενώ παραμένουν παρατεταγ...
07:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

«Έπιασαν δουλειά» οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά – Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματο...
07:08 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ανα...
05:53 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα