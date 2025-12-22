Δήμος Αθηναίων: Ξεκινά σήμερα η επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ξανά τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Το μέτρο εφαρμόζεται για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μόνο αφού καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο και προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους. Αν τις πινακίδες παραλάβει τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Λιοσίων 22, από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:30 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που είχαν αφαιρεθεί για παραβάσεις σχετικές με αντικοινωνική στάθμευση, όπως η παράνομη στάθμευση σε ράμπες για άτομα με αναπηρία και σε χώρους που σηματοδοτούνται με τις πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72. Επίσης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.