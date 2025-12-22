Άνοια και εγκεφαλικό: Γιατρός προειδοποιεί για ένα δημοφιλές ρόφημα που αυξάνει τον κίνδυνο κατά 290% και 300% αντίστοιχα

Η απώλεια της γιαγιάς του από άνοια ήταν η αφορμή για να αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία του εγκεφάλου. Σήμερα, ο Dr. Clint Steele κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια συνήθεια που θεωρούμε «αθώα», αλλά συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Ο ειδικός εξηγεί ποιο κοινό ρόφημα, με βάση επιστημονικά δεδομένα, αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού.

Το ρόφημα που αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια και εγκεφαλικό

Ο Dr. Clint Steele προειδοποιεί ότι η κατανάλωση αναψυκτικών με τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με τον γιατρό, τα αναψυκτικά διαίτης (diet soda) αυξάνουν την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 300% και τον κίνδυνο άνοιας κατά 290%.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media, o 56χρονος γιατρός αναφέρεται σε μακροχρόνιες μελέτες που συνδέουν την καθημερινή κατανάλωση αυτών των ποτών με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. «Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που αποδεικνύουν ότι αυτός ο τύπος ποτού μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο αλλά και το σώμα σας, ειδικά το καρδιαγγειακό σας σύστημα», αναφέρει ο Dr. Steele.

Τα ανησυχητικά αποτελέσματα μελέτης

Μια μελέτη παρακολούθησε τις διατροφικές συνήθειες ανθρώπων για επτά χρόνια και στη συνέχεια τους επανεξέτασε μετά από μια δεκαετία. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

Όσοι έπιναν τουλάχιστον ένα αναψυκτικό διαίτης την ημέρα, είχαν 300% μεγαλύτερο κίνδυνο για εγκεφαλικό.

Ο κίνδυνος εμφάνισης συμπτωμάτων άνοιας αυξήθηκε κατά 290%.

Ο Dr. Steele τονίζει ότι οι χημικές ουσίες και τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα αναψυκτικά light/diet είναι εξαιρετικά επιβλαβή. «Δεν χρειάζεστε αυτά τα ποτά. Τα κανονικά αναψυκτικά με ζάχαρη είναι εξίσου επιζήμια, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι τα διαιτητικά αναψυκτικά και τα τεχνητά γλυκαντικά προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά».

Η συμβουλή του ειδικού είναι απλή: Αντικαταστήστε τα αναψυκτικά με νερό ή τσάι.

Πώς ο Dr. Steele αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στην υγεία του εγκεφάλου

Ο Dr. Steele, με 34 χρόνια εμπειρίας στην υγεία του εγκεφάλου και την πρόληψη της άνοιας, αφιέρωσε την καριέρα του σε αυτόν τον σκοπό μετά από μια προσωπική τραγωδία. Όπως εξομολογείται: «Η γιαγιά μου πέθανε από άνοια. Ήταν από τα πιο λυπηρά πράγματα που έχω βιώσει — το να μην αναγνωρίζει εμένα, ούτε καν την ίδια της την κόρη».

«Στο κέντρο φροντίδας όπου βρισκόταν, της έδειχναν κάρτες με φρούτα και ζώα, αλλά δεν είχε ιδέα τι ήταν. Παρόλο που δεν ήξερε ποιος είμαι, μου ψιθύριζε στο αυτί: “Σε παρακαλώ, βγάλε με από εδώ. Θέλω μόνο να πάω για ψάρεμα”».

Αυτή η εμπειρία τον ώθησε να ερευνήσει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο για την προειδοποίηση του γιατρού

Οι προειδοποιήσεις του γιατρού προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα σχόλια, με τους χρήστες να μοιράζονται τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Ο Billy έγραψε: «Τότε μάλλον τελείωσα, αφού πίνω τουλάχιστον 10 κουτάκια αναψυκτικού κάθε μέρα». Η Missy πρόσθεσε: «Ο σύζυγός μου έπινε καθημερινά αναψυκτικά light για χρόνια. Μόλις διαγνώστηκε με άνοια».

Η Caz σχολίασε: «Ποτέ ξανά αναψυκτικά διαίτης και τεχνητά γλυκαντικά στο σπίτι μου. Μόνο αληθινό βούτυρο και γάλα. Οτιδήποτε τεχνητό κάνει κακό».

Πολλοί χρήστες διαφώνησαν με τα ευρήματα. Η Ette ανέφερε: «Η μητέρα μου είχε άνοια και δεν έπινε σχεδόν ποτέ αναψυκτικά». Η Brix πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου έχει άνοια και δεν ήπιε ποτέ στη ζωή του light αναψυκτικό».

Άλλοι τόνισαν πως οι δικοί τους άνθρωποι έζησαν πολλά χρόνια παρά τη συγκεκριμένη συνήθεια. «Η πεθερά μου είναι 92 ετών και τα τελευταία 40 χρόνια πίνει μόνο αναψυκτικά διαίτης!», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.