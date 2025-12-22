Ισραήλ: Η Ένωση Ξένου Τύπου χαιρετίζει τη δικαστική απόφαση για δημοσιογραφική πρόσβαση στη Γάζα

Η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA) στην Ιερουσαλήμ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, το οποίο όρισε την 4η Ιανουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία για να απαντήσει η ισραηλινή κυβέρνηση στο αίτημα που αφορά την πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, οι αρχές του Ισραήλ έχουν απαγορεύσει στους ξένους δημοσιογράφους να εισέρχονται μόνοι τους στη Γάζα. Μέχρι σήμερα, μόνο ελάχιστοι είχαν τη δυνατότητα να μπουν στον θύλακα συνοδεύοντας τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η FPA, η οποία εκπροσωπεί εκατοντάδες μέλη διεθνών μέσων ενημέρωσης που εργάζονται στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη, είχε υποβάλει πριν από έναν χρόνο σχετικό αίτημα στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να επιτραπεί η άμεση πρόσβαση των μελών της στη Γάζα. Στις 23 Οκτωβρίου, το Δικαστήριο ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την υπόθεση και έδωσε διορία ενός μήνα στις ισραηλινές αρχές να ετοιμάσουν σχέδιο που θα επιτρέπει την είσοδο των δημοσιογράφων. Παρότι ακολούθησαν αρκετές παρατάσεις, το Σάββατο το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι η 4η Ιανουαρίου αποτελεί την τελική προθεσμία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Εάν οι εναγόμενοι (οι ισραηλινές αρχές) δεν μας ενημερώσουν για τη θέση τους μέχρι αυτήν την ημερομηνία, θα ληφθεί μια απόφαση επί του αιτήματος με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο».

Η FPA χαιρέτισε την εξέλιξη, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή της: «Έπειτα από δύο χρόνια κωλυσιεργίας εκ μέρους του κράτους, είμαστε ικανοποιημένοι που διαπιστώνουμε ότι η υπομονή του Δικαστηρίου έφτασε τελικά στα όριά της». Στο ίδιο πνεύμα, η Ένωση επανέλαβε την έκκλησή της προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Γάζα, προσθέτοντας: «Και αν η κυβέρνηση συνεχίσει να παρεμποδίζει την ελευθερία του Τύπου, ελπίζουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναγνωρίσει και θα υπερασπιστεί αυτές τις ελευθερίες».