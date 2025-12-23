Χριστούγεννα: Πόσο ακριβότερο είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι – Τι θα αγοράσουν οι καταναλωτές

  • Οι καταναλωτές αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει το 95,1% των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα της Klarna.
  • Το κόστος για το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει εκτοξευθεί κατά 16% με 20%, φτάνοντας τα 187 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια από 156 ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ.
  • Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στα σουπερμάρκετ, με τον πληθωρισμό στο 1,06% και τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (9,64%) και κρέατα (7,64%).
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι καταναλωτές τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων εξαιτίας της ακρίβειας σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα αλλά και στα ενοίκια.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας της Klarna, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια καθοριστικός παράγοντας στις αγορές των Χριστουγέννων για πάνω από 9 στους 10 Έλληνες (95,1%). Επίσης, το 46,9% θα αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα, το 37,9% θα περιορίσει τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη, το 31,3% θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά, το 23% θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό τραπέζι και το 21% σκοπεύει να αγοράσει λιγότερα δώρα.

Οι αυξημένες τιμές στα κρέατα και στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων έχουν εκτοξεύσει το κόστος για το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι κατά 16% με 20%, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Και πώς να μην είναι ακριβότερο το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε σχέση με το περσινό όταν το κρέας έχει αυξηθεί σε ποσοστό πάνω από 10% ενώ 1 με 2 ευρώ ακριβότερα πωλούνται κουραμπιέδες και μελομακάρονα.  Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ φέτος το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για μια τετραμελή οικογένεια θα κοστίσει 187 ευρώ από 156 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση κατά 31 ευρώ.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στην μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) που αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ήταν της τάξης του 1,06% το 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις εξής κατηγορίες προϊόντων: Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη 9,64%, κρέατα: 7,64%, είδη πρωινού και ροφήματα 5,54%, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά 4,08%, γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου κατά 2,75%. Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, αναφέρει το Ινστιτούτο επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, του πρωινού και των ροφημάτων.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα, το ΙΕΛΚΑ αναφέρει ότι πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου -σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής- και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Στον αντίποδα μειωμένες είναι οι τιμές στα απορρυπαντικά και στα είδη καθαρισμού κατά 7,11%, στα τρόφιμα παντοπωλείου 3,82%  ενώ στα χαρτικά, στα καλλυντικά και στα είδη προσωπικής υγιεινής η μείωση στα σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του 2,63%.

