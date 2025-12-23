GMLRS-ER: Ο νέος πύραυλος που μπορεί να εξοπλίσει τον «σατανά του Αιγαίου»

Ένας νέος πύραυλος, που δοκιμάστηκε από τους Αμερικανούς στο πυραυλικό σύστημα MLRS, αυξάνει την εμβέλειά του σε 150 χλμ από 70 σήμερα, προκαλώντας τρόμο στις αντίπαλες αεράμυνες. Η δοκιμή ενδιαφέρει άμεσα τον Ελληνικό Στρατό, που διαθέτει 36 πυροβολαρχίες από τον αποκαλούμενο κι ως «σατανά του Αιγαίου».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η κατασκευάστρια αμερικανική εταιρεία των MLRS Μ270, που διαθέτει και ο Ελληνικός Στρατός, πραγματοποίησε μια επιτυχημένη δοκιμή βολής 112 χιλιομέτρων του πυραύλου Extended‑Range GMLRS (ER GMLRS) στο White Sands Missile Range, στο Νέο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, μια έκδοση εναλλακτικής κεφαλής (AW) του πυραύλου εκτοξεύτηκε από ένα HIMARS – επικυρώνοντας την εμβέλεια, την ακρίβεια και τη θνησιμότητα του συστήματος.

Αυτή η δοκιμή ωθεί την έκδοση AW προς επιχειρησιακή χρήση από τον Στρατό των ΗΠΑ και τους διεθνείς εταίρους του. Το ER GMLRS φτάνει τα 150 χλμ., περισσότερο από το διπλάσιο εύρος των 70 χλμ. του GMLRS τυπικής εμβέλειας.

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία παραμένουν στο επίπεδο που περιμένουν οι χρήστες από το αρχικό σύστημα.

Η εκτεταμένη εμβέλεια επιτρέπει την εμπλοκή στόχων υψηλής αξίας, χρονικά ευαίσθητων, με μεγαλύτερη κάλυψη χώρου μάχης. Αυτή η εμβέλεια υποστηρίζει την καταστολή της αντιαεροπορικής άμυνας και επιτρέπει την εφαρμογή επιδράσεων στη ζήτηση τόσο σε σημειακούς (μοναδικούς) όσο και σε περιφερειακούς (εναλλακτικούς πυραύλους).

Το ER GMLRS είναι συμβατό με τους υπάρχοντες εκτοξευτές HIMARS και M270A2. Η Lockheed Martin παρέχει νέες δυνατότητες χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες πλατφόρμες εκτόξευσης ή αλλαγές στην υπάρχουσα οργάνωση μονάδων.

«Το ER GMLRS παρέχει την εκτεταμένη εμβέλεια που χρειάζονται οι συνεργάτες μας, σε μια πλατφόρμα που ήδη εμπιστεύονται», δήλωσε ο Dave Griser, αντιπρόεδρος της Lockheed Martin Precision Fires Rockets. «Αυτή η επιτυχημένη επίδειξη της παραλλαγής Εναλλακτικής Κεφαλής μας επιβεβαιώνει ότι το ER GMLRS μπορεί να προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα ακριβείας εναντίον τόσο σημειακών όσο και περιφερειακών στόχων σε διπλάσια εμβέλεια» επισημαίνουν ειδικοί επί του συστήματος.

Οι στρατιώτες θα δοκιμάσουν επιπλέον την ικανότητα AW του ER GMLRS μέσω πρόσθετων δοκιμών το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, με την αύξηση της ζήτησης σε όλη την Ευρώπη και την Ινδο-Ειρηνική περιοχή, το ER GMLRS προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια και κοινή πολυεθνική ικανότητα πυρών – ενισχύοντας τα δίκτυα ασφαλείας των ΗΠΑ και των συνεργατών.

Στον Ελληνικό Στρατό, το σύστημα MLRS έχει το προσωνύμιο ο «σατανάς των νησιών», και όχι άδικα, αφού μπορεί να επιφέρει πλήγματα από 70 έως 165 χλμ.

Με απλά λόγια, με τα συστήματα MLRS τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μπορούν να ακυρώσουν κάθε επεκτατικό όνειρο της Τουρκίας ακόμη και να το μετατρέψουν σε εφιάλτη.

Αυτή τη στιγμή περισσότερες από 20 χώρες χρησιμοποιούν παγκοσμίως το MLRS ενώ οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιχειρούν με αυτό και μετά το 2050. Βεβαίως με αρκετές αναβαθμίσεις έως τότε, ακόμη και αυτής των βλημάτων που θα πλήττουν κινούμενους στόχους που έχουν «κλειδώσει» τα ραντάρ.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση προς την Ελλάδα, μετά την αναβάθμιση, θα μπορούν να εκτοξεύσουν και τους long range (μακριάς εμβέλειας) πυραύλους ATACMS (Army Tactical Missile System), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πλήγματος σε αποστάσεις έως 300 χλμ.

Όπως έχουμε επισημάνει και σε παλαιότερο δημοσίευμα στο enikos.gr, ενδεχόμενη προμήθεια των πυραύλων ATACMS θα αποτελέσουν game changer για τις ισορροπίες τρόμου που επιχειρεί να στήσει η Τουρκία στο Αιγαίο, αφού η ύπαρξη ενεργής απειλής στα ελληνικά νησιά βαθέως πλήγματος ανατολικά των μικρασιατικών παραλίων δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις.

Ήδη η Ελλάδα επιχειρεί με πυραύλους εμβέλειας 162 χλμ., που δεν είναι καθόλου αμελητέα απειλή για την αντίπαλη άμυνα.

Βεβαίως, υπάρχει και το ενδεχόμενο απόκτησης του βλήματος PrSM (Precision Strike Missile), που οι Αμερικανοί προορίζουν για την αντικατάσταση των ATACMS, φέροντας καθοδήγηση μέσω GPS – που σημαίνει ότι μπορεί αλλάξει στόχο στην πορεία – εμπλέκοντας στόχους σε εμβέλεια άνω των 400 χλμ., με αναφορές να κάνουν λόγο για 500+ χλμ.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 36 πυροβολαρχίες MLRS M270 Α0.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, που μεταδώσαμε στις 11 Μαΐου 2025, οι ΗΠΑ επανήλθαν με επικαιροποιημένη πρόταση για την αναβάθμιση μεγάλου μέρους των συστημάτων MLRS που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, στην οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία κέντρου διεθνούς υποστήριξης του συστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την απόκτηση και των HIMARS.

Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές στο enikos.gr, η πρόταση που κατέθεσαν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) περιλαμβάνει την αναβάθμιση 15 MLRS Μ270 σε έκδοση Α2. Την διατήρηση 6 Μ270 στην υπάρχουσα έκδοση Α0, ώστε να πάρουν ως «προίκα» το σύνολο των πυραύλων από το απόθεμα του Ελληνικού Στρατού, που είναι πολύ μεγάλο. Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα παλαιά 15, οι Αμερικανοί – και η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, τα αγοράζουν και τα αντικαθιστούν με HIMARS M142.

Τα HIMARS εν αντιθέσει με τα ερπυστριοφόρα Μ270 είναι τροχοφόρα 6Χ6 και μπορούν να μεταφερθούν σε νησιά του Αιγαίου ακόμη και με C-130. Φέρουν τον μισό φόρτο βλημάτων εν σχέσει με τα Μ270, ωστόσο εκτοξεύουν τα ίδια βλήματα με τα αναβαθμισμένα Μ270 A2 ενώ παρέχουν ευελιξία, γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εκτέλεση πυρών.

Όπως πληροφορούμαστε στο enikos.gr, η πρόταση περιλαμβάνει την άμεση παραχώρηση 3 συστημάτων HIMARS για την εκπαίδευση των πληρωμάτων, γρήγορη παράδοση των HIMARS ενώ σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των 15 MLRS, αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των εργασιών, για να επιστρέψουν στην Ελλάδα σταδιακά έπειτα από 30 μήνες.

Το κόστος αναβάθμισης των 15 Μ270 σε Α2, της προμήθειας HIMARS και μεγάλου όγκου πυραύλων ανέρχεται σε περίπου 565 εκατ. ευρώ, ενώ προσφέρεται συμπαραγωγή ελληνικών εταιρειών κατά 25% στην διεθνή παραγωγή συστημάτων των Μ270.

Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα, οι Αμερικανοί προτάσσουν το γεγονός διαλειτουργικότητας με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και τα F-35, που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να λειτουργούν ως ενιαία συστήματα. Δηλαδή, θα μπορούν για παράδειγμα να εντοπίζουν έναν στόχο τα F-35, να μεταφέρουν τα δεδομένα στα MLRS ή τα HIMARS κι εκείνα να προβαίνουν σε χτύπημα.