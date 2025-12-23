Θεσσαλονίκη: Εννέα προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το Τουρκικό Προξενείο

  • Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές εννέα ατόμων για την εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Στις 2:20, ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο. Τη στιγμή της επίθεσης επέβαινε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα.
  • Ωστόσο, σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, με συνέπεια όλοι τους να αποχωρούν.
Σε προσαγωγές εννέα ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε σήμερα (23/12) τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 2:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος.

Σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο με συνέπεια όλοι τους να αποχωρούν.

 

