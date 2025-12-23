Θεσσαλονίκη: Εννέα προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το Τουρκικό Προξενείο

Σε προσαγωγές εννέα ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε σήμερα (23/12) τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 2:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος.

Σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο με συνέπεια όλοι τους να αποχωρούν.