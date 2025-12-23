Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο – ΒΙΝΤΕΟ

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 2:20 τα ξημερώματα μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος. Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.

Οι δράστες της επίθεσης αφού πέταξαν τις βόμβες μολότοφ απομακρύνθηκαν μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο όσοι είναι πραγματικά μέσα στο Πνεύμα των Χριστουγέννων μπορούν να εντοπίσουν και τους 9 ταράνδους και να λύσουν αυτό ...

Το φρούτο με άρωμα Χριστουγέννων που μπορεί να κάνει την επιδερμίδα σφριγηλή και είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά

Χριστούγεννα: Πόσο ακριβότερο είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι – Τι θα αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές

ΔΕΔΔΗΕ: Τάσεις αποκλιμάκωσης των ρευματοκλοπών αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νήφων...
23:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο ξυλοδαρμού με ρόπαλα στην Πάτρα – Συνελήφθη 40χρονος 

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού  απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις αστυνομικές Αρχές της Πάτρ...
22:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Bάζουν στην άκρη τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων, θέμα ασφαλείας εγείρει η αστυνομία – Οι αναδιατάξεις που θα γίνουν από την Τρίτη 

Σε «Γολγοθά» αναμένεται να εξελιχθούν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων οι μετακινήσεις στι...
22:39 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Λαϊκές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, οι λαϊκές αγορές θα βρίσκονται κοντά στους κ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα