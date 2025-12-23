Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο – ΒΙΝΤΕΟ

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 2:20 τα ξημερώματα μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος. Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.

Οι δράστες της επίθεσης αφού πέταξαν τις βόμβες μολότοφ απομακρύνθηκαν μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.