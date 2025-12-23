ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12), ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές

Το πλήγμα αποτέλεσε μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης. Η ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

 

