Τα 4 ζώδια που δέχονται ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν και αλλάζουν «πρόσωπο» – «Δεν υπάρχει πισωγύρισμα, μην αγνοείτε άλλο αυτά που νιώθετε»

Στις 10 Ιανουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Η αστρολογική ενέργεια αυτού του Σαββάτου φέρνει στο προσκήνιο ανεπίλυτες συναισθηματικές πληγές που συνδέονται με την αίσθηση της ταυτότητάς μας και την αυτοεκτίμησή μας.

Αυτή η ενέργεια δημιουργεί στιγμές που μοιάζουν βαθιά προσωπικές. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε όσα συμβαίνουν μέσα μας. Ίσως παρατηρήσετε στιγμές δυσφορίας, οι οποίες όμως δεν έχουν σκοπό να μας πληγώσουν, αλλά να μας ενημερώσουν και να μας βελτιώσουν. Μας δείχνει πώς οι παλιές μας πληγές έχουν διαστρεβλώσει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την αξία μας, εμποδίζοντάς μας να δούμε ποιοι είμαστε πραγματικά σήμερα.

Στις 10 Ιανουαρίου, τέσσερα ζώδια νιώθουν αυτή την «ένταση», και αυτή είναι που μας θεραπεύει. Δεν υπάρχει επιστροφή στον παλιό πόνο. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Είμαστε πλέον ελεύθεροι.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Δεν έχει νόημα να αγνοείτε τα συναισθήματά σας»

Δίδυμος,

Παρθένος,

Σκορπιός,

Τοξότης

Δίδυμος

Η 10η Ιανουαρίου σάς φέρνει ένα μήνυμα μέσα από τα λόγια. Κάτι που θα σας πουν, ή κάτι που θα ακούσετε τυχαία, θα σας αγγίξει πολύ πιο βαθιά από ό,τι περιμένατε. Αλλά από την άλλη, έτσι είστε εσείς οι Δίδυμοι. Τα παίρνετε όλα κατάκαρδα.

Η αστρολογική ενέργεια αυτού του Σαββάτου αποκαλύπτει τα σημεία εκείνα όπου απορρίπτατε κάποιες αλήθειες, θεωρώντας τες απλώς «υπερβολική σκέψη». Αν και νιώθετε ανακούφιση όταν αγνοείτε τις αρνητικές σκέψεις, αρχίζετε πλέον να βλέπετε ότι ορισμένα από αυτά τα ζητήματα απαιτούν την προσοχή σας.

Μόλις σταματήσετε να υποβαθμίζετε τις εσωτερικές σας αντιδράσεις, θα αρχίσετε να επιστρέφετε σε μια κατάσταση εσωτερικής ακεραιότητας. Με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που συνειδητοποιείτε ότι, ναι, είστε ευαίσθητοι, αλλά υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Πάρτε αυτή την ευαισθησία και μάθετε από αυτήν, Δίδυμοι.

Παρθένος

Στις 10 Ιανουαρίου, κάτι δεν πάει όπως το είχατε σχεδιάσει, Παρθένοι. Αν και αυτό αρχικά μπορεί να φανεί απογοητευτικό, σύντομα θα συνειδητοποιήσετε ότι στην πραγματικότητα σας “έσωσε”, για να το πούμε απλά.

Η αστρολογική ενέργεια του Σαββάτου αναδεικνύει ένα μακροχρόνιο μοτίβο που συνδέει την αξία σας με το πόσο χρήσιμοι πιστεύετε ότι είστε. Αυτή η νοοτροπία σημαίνει ότι αν δεν κάνετε κάτι, η αυτοεκτίμησή σας καταρρέει.

Μην φοβάστε, Παρθένοι. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη μέρα σας διδάσκει μια νέα νοοτροπία. Τώρα μπορείτε να αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είστε, για όσα κάνετε και για όσα δεν κάνετε. Αυτή είναι μια στιγμή αυτοαποδοχής και είναι ό,τι καλύτερο για εσάς.

Σκορπιός

Αυτή η ημέρα σάς αγγίζει βαθιά, Σκορπιοί. Στις 10 Ιανουαρίου, λαμβάνετε ένα σημάδι που κάνει πολλές παλιές αναμνήσεις να έρθουν ξανά στην επιφάνεια. Αυτό, φυσικά, συνοδεύεται από τις δικές σας συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντί τους. Διανύετε μια περίοδο θεραπείας στη ζωή σας και αυτή την ημέρα συνειδητοποιείτε ότι η ίαση έρχεται σε στάδια.

Το μήνυμα δεν είναι ότι αποτύχατε. Τα πάντα χρειάζονται χρόνο και τα πάντα έχουν τη δική τους πορεία ή το δικό τους μονοπάτι – ακόμα και η εσωτερική θεραπεία. Αν και θα ήταν υπέροχο να τελείωναν όλα μέσα σε ένα λεπτό, συνειδητοποιείτε ότι ορισμένες ουλές χρειάζονται απλώς περισσότερο χρόνο για να σβήσουν.

Αυτό είναι εντάξει, και μάλιστα ακόμα περισσότερο επειδή αποδέχεστε αυτόν τον ρυθμό. Η εξέλιξη έρχεται όταν συναντάτε τον εαυτό σας εκεί ακριβώς που βρίσκεται στην πραγματικότητα. Είστε στον σωστό δρόμο, Σκορπιοί. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία.

Τοξότης

Τοξότες, το σημάδι που λαμβάνετε στις 10 Ιανουαρίου προκαλεί την αισιοδοξία σας, αν και δύσκολα θα καταφέρει να την κάμψει. Η αστρολογική ενέργεια αυτού του Σαββάτου σάς δείχνει ότι, αυτή τη στιγμή, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσετε όσα σας απασχολούν παρά να τα αποφύγετε.

Σίγουρα, τα πράγματα μπορεί να γίνουν άβολα όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη μέση. Ωστόσο, στη δική σας περίπτωση, ήρθε η ώρα να επιστρατεύσετε την παροιμιώδη ειλικρίνεια του Τοξότη και απλώς να μπείτε στην ουσία του ζητήματος.

Αν δεν μπορείτε να ξεπεράσετε μόνοι σας αυτό που τόσο ξεκάθαρα στέκεται εμπόδιο στον δρόμο σας, τότε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το άτομο ή τον οργανισμό που σας προκαλεί αναστάτωση. Τακτοποιήστε το θέμα για να φύγει από τη μέση. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα έχετε επιτυχία, αλλά προηγείται η αντιπαράθεση.