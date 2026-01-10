Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη

  • Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα -περίπου 90 ετών- εντός του διαμερίσματος, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα -περίπου 90 ετών- εντός του διαμερίσματος. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

12:11 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

