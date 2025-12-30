Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία – Δείτε την ανάρτησή της

  • Σπάνιες στιγμές από την προσωπική της ζωή, θέλησε να μοιραστεί η Ελένη Φουρέιρα με τους θαυμαστές της, λίγο πριν την έλευση του νέου έτους.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες της με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, σε στιγμές από την καθημερινότητά τους.
  • Οι φωτογραφίες του ζευγαριού είναι ελάχιστες, αφού η τραγουδίστρια επιθυμεί να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά όμως, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, είπε να κάνει μία εξαίρεση.
Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία – Δείτε την ανάρτησή της

Σπάνιες στιγμές από την προσωπική της ζωή, θέλησε να μοιραστεί η Ελένη Φουρέιρα με τους θαυμαστές της, λίγο πριν την έλευση του νέου έτους.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες της με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, σε στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Οι φωτογραφίες του ζευγαριού είναι ελάχιστες, αφού η τραγουδίστρια επιθυμεί να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά όμως, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, είπε να κάνει μία εξαίρεση. Έτσι βλέπουμε τους δυο τους να ποζάρουν, πιθανόν λίγο πριν από την βραδινή τους έξοδο.

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

