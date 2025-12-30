Ένας πεζόδρομος… Βασιλόπιτα κόπηκε φέτος στο Περιστέρι με πάνω από 80.000 κομμάτια – Δείτε φωτογραφίες 

Στο Περιστέρι κόπηκε φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας με πάνω από 80.000 κομμάτια, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ και γεμίζοντας την πόλη με χαμόγελα και ευχές για τη νέα χρονιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η Βασιλόπιτα κόπηκε και διανεμήθηκε δωρεάν στους πολίτες, σκορπίζοντας χαμόγελα, ευχές και τυχερά φλουριά.

«Πάνω από 80.000 κομμάτια, 10 τόνοι γλυκιάς παράδοσης»

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης σε ανάρτηση που προχώρησε στα κοινωνικά δίκτυα:

«Η μεγαλύτερη Βασιλόπιτα της Ελλάδας και φέτος κόπηκε στο Περιστέρι, σε μια μοναδική γιορτή χαράς, συμμετοχής και αισιοδοξίας.

Πάνω από 80.000 κομμάτια, 10 τόνοι γλυκιάς παράδοσης και χιλιάδες πολίτες γέμισαν την πόλη με χαμόγελα και ευχές για τη νέα χρονιά.

Η «Βασιλόπιτα των Πολιτών», που καθιερώθηκε πλέον ως θεσμός, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Περιστερίου και της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, με τη στήριξη δεκάδων αρτοποιείων της γειτονιάς, εθελοντών και φορέων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης έστειλε μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας και συλλογικής δύναμης για τη νέα χρονιά.

Το Περιστέρι συνεχίζει να δημιουργεί στιγμές που μας ενώνουν».

