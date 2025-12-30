Μελ Γκίμπσον: Χώρισε από την Ρόζαλιντ Ρος έπειτα από 9 χρόνια σχέσης

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη σχέση του Μελ Γκίμπσον και της Ρόζαλιντ Ρος, οι οποίοι χώρισαν έπειτα από εννέα χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση ενός γιου.

«Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφερε το πρώην ζευγάρι σε δήλωσή του στο People.

Ο 69χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης και η 35χρονη σεναριογράφος χώρισαν αθόρυβα πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά όπως δήλωσαν, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ανατροφή του 8χρονου γιου τους, του Λαρς.

Το πρώην πλέον ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2014 και οι δυο τους σύντομα ξεκίνησαν να βγαίνουν. Το 2017 γεννήθηκε ο γιος τους, λίγες ημέρες πριν ο Γκίμπσον προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία του Hacksaw Ridge.

«Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από το να ακούς τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται κρατώντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο σου;», είχε δηλώσει τότε ο Μελ Γκίμπσον.

Ο Μελ Γκίμπσον έχει ακόμη οκτώ παιδιά. Ο σταρ του Χόλιγουντ έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Χάνα, και έξι γιους, τους Κρίστιαν, Έντουαρντ, Γουίλιαμ, Λούις, Μάιλο και Τόμας, με την πρώην σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ, καθώς και τη 16χρονη Λουσία, με την τραγουδοποιό και πιανίστρια Οξάνα Γκριγκόριεβα, από την οποία χώρισε το 2010.