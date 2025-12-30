Ιράν: Εικόνες που θυμίζουν Τιενανμέν στην Τεχεράνη – Το βίντεο με διαδηλωτή που κάθεται μόνος απέναντι στους αστυνομικούς

  • Ένα βίντεο από το Ιράν, που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
  • Τα πλάνα θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.
  • Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια, ενώ το βίντεο επαληθεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ένα βίντεο από το Ιράν, που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου στην Τεχεράνη, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί από τους χρήστες βλέπουν σε αυτό μια «ιρανική Τιενανμέν».

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με το μπουφάν του, την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα.

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989, που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.

Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

 

 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

