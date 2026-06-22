Συρία: Ο Άχμεντ αλ Σάρα διέψευσε στρατιωτική επέμβαση στον Λίβανο

Ο de facto πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, διέψευσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να επέμβει στρατιωτικά στον Λίβανο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Η δήλωσή του ήρθε μετά τις επανειλημμένες αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η Δαμασκός θα μπορούσε να εμπλακεί στην αντιπαράθεση.

«Επιδιώκουμε οικονομικούς διαύλους ανάμεσα στον Λίβανο και τη Συρία, όχι στρατιωτικούς», διαβεβαίωσε ο Άχμεντ αλ Σάρα, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασχάντ.

Οι αναφορές Τραμπ και η θέση της Δαμασκού

Νωρίτερα την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News «απογοητευμένος που το Ισραήλ δεν καταφέρνει να νικήσει τη Χεζμπολάχ», κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να «εμπιστευτεί» τον πόλεμο εναντίον της «στη Συρία».

Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως «αν το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει όλο τον κόσμο, θα το κάνει αυτός», αναφερόμενος στον Άχμεντ αλ Σάρα.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται ότι έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, με στόχο να εκδικηθεί τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, υποστηρικτή της, κατά τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης, στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το Ισραήλ απάντησε με εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών και χερσαία εισβολή.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και ο ρόλος του Λιβάνου

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα και υπογράφηκε την περασμένη Τετάρτη, έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία περιλαμβάνει και τον Λίβανο, κάτι στο οποίο επέμεινε η Τεχεράνη, καθώς οι εχθροπραξίες δεν κόπασαν παρά μόνο το βράδυ του Σαββάτου.

Στη συνέντευξή του, ο Άχμεντ αλ Σάρα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είχε «προτείνει στις ΗΠΑ ο πόλεμος να σταματήσει». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «πρέπει να βρούμε διάφορες λύσεις, κυρίως οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των σχέσεων και του ζωτικής σημασίας οικονομικού άξονα Συρίας-Λιβάνου».

«Παράλληλα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας που θα δίνουν κατά προτεραιότητα απάντηση στις ανησυχίες της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Το ιστορικό βάρος της συριακής εμπλοκής στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ είχε εμπλακεί στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, στο πλευρό των δυνάμεων του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος τον ανέτρεψε το 2024, θεωρείται ορκισμένος εχθρός του σιιτικού κινήματος για αυτόν τον λόγο.

Η Συρία διαδραμάτιζε επί δεκαετίες σημαντικό ρόλο στον Λίβανο, μετά την επέμβαση του στρατού της στον εμφύλιο πόλεμο της περιόδου 1975-1990. Η Δαμασκός απέσυρε τις δυνάμεις της μόλις το 2005. Το παρελθόν αυτό καθιστά ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα κάθε ενδεχόμενη νέα συριακή στρατιωτική εμπλοκή.

«Η Συρία διαθέτει πολλά μέσα για να έχει θετική επίπτωση στον Λίβανο, όμως αυτό εξαρτάται πριν απ’ όλα από το αν συμφωνεί ο Λίβανος», ανέφερε ο Άχμεντ αλ Σάρα.

«Η Συρία είναι πολύ ανήσυχη για την εσωτερική κατάσταση στον Λίβανο διότι η ασφάλεια και η σταθερότητα του Λιβάνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ίδιας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαλόγου με τη Χεζμπολάχ, απάντησε: «αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λιβάνου και προασπίζει αυτά της Συρίας, γιατί όχι;»

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP