Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (29/6) – Η ώρα της Βραζιλίας και της Γερμανίας στα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τους νοκ άουτ αγώνες της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και της Γερμανίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon. Αναλυτικά, παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα με τις ώρες και τα κανάλια για κάθε αναμέτρηση.