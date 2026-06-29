Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (29/6) – Η ώρα της Βραζιλίας και της Γερμανίας στα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Οι νοκ άουτ αγώνες της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και της Γερμανίας με την Παραγουάη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, αλλά και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
15:00 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος
15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
15:30 Novasports 6 Στέφανος Τσιτσιπάς- Ουγκό Γκαστόν Wimbledon 2026 1ος γύρος
17:30 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος
18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
20:00 Novasports Start Wimbledon 2026
20:00 ΕΡΤ1 Βραζιλία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Κύπελλο
20:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο