Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (29/6) – Η ώρα της Βραζιλίας και της Γερμανίας στα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τους νοκ άουτ αγώνες της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και της Γερμανίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon. Αναλυτικά, παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα με τις ώρες και τα κανάλια για κάθε αναμέτρηση.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι νοκ άουτ αγώνες της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και της Γερμανίας με την Παραγουάη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ ξεχωρίζουν.\n- Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon 2026 είναι επίσης στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.\n- Αναλυτικά όλες οι επιλογές της ημέρας περιλαμβάνουν πλήθος μεταδόσεων από το Wimbledon 2026 και τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι νοκ άουτ αγώνες της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και της Γερμανίας με την Παραγουάη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, αλλά και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:00 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος

15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

15:30 Novasports 6 Στέφανος Τσιτσιπάς- Ουγκό Γκαστόν Wimbledon 2026 1ος γύρος

17:30 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος

18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

20:00 Novasports Start Wimbledon 2026

20:00 ΕΡΤ1 Βραζιλία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Κύπελλο

20:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο

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