Οι Αμερικανοί μιλάνε για αναστολή εχθροπραξιών – Η Τεχεράνη σιωπά

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Aμερικανός αξιωματούχος.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Ιράν δεν έχει αντιδράσει

Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες οργανώνεται συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αύριο Τρίτη στο Κατάρ.

Η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.