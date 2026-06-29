Οι Αμερικανοί μιλάνε για αναστολή εχθροπραξιών – Η Τεχεράνη σιωπά

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Διεθνή Νέα

Μια γυναίκα στην Τεχεράνη φωνάζει συνθήματα κατά των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την Κυριακή. Φωτογραφία: Vahid Salemi/AP Photo
Μια γυναίκα στην Τεχεράνη φωνάζει συνθήματα κατά των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την Κυριακή. Φωτογραφία: Vahid Salemi/AP Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών.
  • Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία πλοίων στο στενό του Ορμούζ.
  • Η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο, ενώ δεν επιβεβαιώθηκαν πληροφορίες για συνάντηση των δύο πλευρών στο Κατάρ.

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Aμερικανός αξιωματούχος.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Ιράν δεν έχει αντιδράσει

Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες οργανώνεται συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αύριο Τρίτη στο Κατάρ.

Η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

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