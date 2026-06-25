Οι πρώτοι των πρώτων των Πανελληνίων 2026 – Αριστούχοι από το Ηράκλειο μιλούν για τους στόχους τους

Η λέξη «άριστα» δεν είναι απλώς 6 γράμματα. Είναι όνειρα, κόπος, θυσίες, πρόγραμμα… Το πρωί, χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων δέχτηκαν ένα μήνυμα στο κινητό τους. Κάποιοι χαμογέλασαν, άλλοι αγχώθηκαν, κάποιοι στεναχωρήθηκαν…

Αριστούχοι από το Ηράκλειο που κατάφεραν να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους μίλησαν στο Cretalive.gr για τα όνειρά τους.

Μαριάννα Κρασανάκη – 18.800 μόρια

Η Μαριάννα Κρασανάκη, από το Λύκειο Επισκοπής, συγκέντρωσε περίπου 18.800 μόρια και έχει βάλει πλώρη για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως λέει, η χρονιά ήταν δύσκολη, απαιτητική με λίγο ελεύθερο χρόνο. Για να τα καταφέρει χρειάστηκε πολλή δουλειά και διάβασμα. Φυσικά, με το αποτέλεσμα αισθάνεται πως οι κόποι της δικαιώθηκαν.

Μάνος Δασκαλάκης – 19.000 μόρια

Τα 19.000 μόρια έφτασε ο Μάνος Δασκαλάκης, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος θέλει να σπουδάσει Ιατρική, σε Ηράκλειο, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί τα χνάρια των γονιών του καθώς και οι δύο είναι γιατροί και υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας σε Ηράκλειο και Λασίθι. Πέρασε μία δύσκολη χρονιά και περιόδους άγχους, αλλά τα κατάφερε.

Χριστόφορος Μαραθιανός – 18.500 μόρια

Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΑΠΘ θέλει να σπουδάσει ο Χριστόφορος Μαραθιανός, από το 6ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 18.500 μόρια. Όπως αναφέρει, τον ενδιαφέρουν πολύ τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι ένας τομέας που του ταιριάζει. Φέτος, η πίεση που αισθανόταν ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές αλλά τα κατάφερε με σωστό πρόγραμμα και με το σκεπτικό πως είναι μία προσπάθεια που καταβάλλει σήμερα και θα τελειώσει στη συνέχεια.

Μάρκος Τζίκας – 19.025 μόρια

Με δύο ολοστρόγγυλα 20άρια, σε Χημεία και Βιολογία, ο Μάρκος Τζίκας, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, συγκεντρώνει 19.025 μόρια και βάζει πλώρη για την Ιατρική, ίσως στην Αθήνα. Από το Γυμνάσιο είχε αποφασίσει να γίνει γιατρός, του αρέσει ως λειτούργημα και έχει λάβει μέρος σε αντίστοιχα προγράμματα με το σχολείο και θερινά μαθήματα της Ιατρικής σχολής Κρήτης. Η χρονιά ήταν απαιτητική, παράλληλα με το διάβασμα έκανε πρωταθλητισμό στον δίσκο. Η προσπάθειά του απέδωσε καρπούς αφού ο Μάρκος πέτυχε τον στόχο του.

Κατερίνα Χαραλαμπάκη – 19.125 μόρια

Το απόλυτο…100 στη Φυσική και 99 στη Βιολογία συγκέντρωσε η Κατερίνα Χαραλαμπάκη που με 19.125 μόρια συνολικά διεκδικεί μία θέση στην Ιατρική ή την Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης. Η υποψήφια από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου αναφέρει πως αν κανείς ακολουθεί ένα πρόγραμμα δε δέχεται μεγάλη πίεση στη διάρκεια της προετοιμασίας του. Φυσικά, χρειάστηκε να στερηθεί εξόδους, όμως, έμεινε πιστή στον στόχο της και δικαιώθηκε.

πηγή φωτογραφιών: cretalive.gr