Τραγωδία στα Χανιά: 2 νεκροί σε τροχαίο – Εξετράπη η μηχανή που επέβαιναν

Για ακόμη μία φορά η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα και μάλιστα δύο νέων ανθρώπων, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι, στο δρόμο προς τα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7), όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Άμεσα έσπευσε στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.