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Τραγωδία στα Χανιά: 2 νεκροί σε τροχαίο – Εξετράπη η μηχανή που επέβαιναν

Δύο νέοι άνθρωποι, ηλικίας 28 και 34 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλική προστατευτική μπάρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Το σημείο όπου εξετράπη η μηχανή της πορείας της
Πηγή: Zarpa News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για ακόμη μία φορά η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα και μάλιστα δύο νέων ανθρώπων, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3.00 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών, εξετράπη της πορείας της.
  • Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι επιβαίνοντες έπεσαν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για ακόμη μία φορά η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα και μάλιστα δύο νέων ανθρώπων, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα,  που σημειώθηκε στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι, στο δρόμο προς τα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7), όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Άμεσα έσπευσε στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.  Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

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