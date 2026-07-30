Στρατιωτική πρωτοβουλία από τη Σαουδική Αραβία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα

Σε συναγερμό οι αραβικές χώρες μετά το χτύπημα του Ιράν στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο και την Ιορδανία. Τους τόνους ανεβάζει το Κάιρο, ενώ η Σαουδική Αραβία καλεί όλες τις χώρες τους αραβικού κόσμου στην δημιουργία μιας πολυεθνικής συμμαχίας θαλάσσιας άμυνας.

Στην τελευταία του δήλωση σήμερα ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μουσταφά Μαντμπόλι υπογράμμισε πως «οι ζημιές που υπέστη το πλοίο στο λιμάνι της Δαμιέττας ήταν σημαντικές». H δε Σαουδική Αραβία καταδικάζει «έντονα τις επιθετικές επιθέσεις του Ιράν κατά της Ιορδανίας».

Με την συμμετοχή 43 χωρών και της ΕΕ

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ριάντ συνάντηση με την ευρεία συμμετοχή αρχηγών γενικού επιτελείου και εκπροσώπων τους από 43 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής συμμαχίας ναυτικής αμυντικής άμυνας. Πρόκειται για πρωτοβουλία, η οποία θα προστατεύσει τόσο την θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα που βάλλεται από τα πλήγματα των Χούθι της Υεμένης και του Ιράν.

Για την προστασία του Μπαμπ αλ – Μαντάμπ και του Άντεν

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι «η συμμαχία θα προστατεύει τις διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά του Μπαμπ αλ – Μαντάμπ και στον Κόλπο του Άντεν», όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya.

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, το Σουδάν, η Σομαλία και το Τζιμπουτί ήταν μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν κοινή δήλωση υπέρ της σύστασης της συμμαχίας. Το στρατό των ΗΠΑ εκπροσώπησαν ο επικεφαλής των Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, διοικητής του MARCENT, υποστράτηγος Τζόζεφ Κλιαρφιλντ, και ο αμυντικός ακόλουθος της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.