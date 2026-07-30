Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (31/7) σε 8 Περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε χάρτη πρόβλεψης, ανακοινώνοντας πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για την Παρασκευή 31/07/2026 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα

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Φωτιά, Πλωμάρι, Λέσβος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλέπεται ΠΟΛΥ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για την Παρασκευή 31/07/2026, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  • Ο κίνδυνος αφορά εκτεταμένες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Πέμπτη 30/07/2026 και ισχύει για την Παρασκευή 31/07/2026 προβλέπεται ΠΟΛΥ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για περιοχές αρμοδιότητας Δήμων και Δασαρχείων, στις εξής περιοχές:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών
  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

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