Τραγωδία στη Λέσβο: 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι

Ένας 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος της Μυτιλήνης το βράδυ της Δευτέρας, μετά από αναζήτηση της οικογένειάς του. Η αστυνομία και ιατροδικαστής διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός εντοπίστηκε τη Δευτέρα στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος της Μυτιλήνης ένας 52χρονος.
  • Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το χωράφι του.
  • Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρός εντοπίστηκε τη Δευτέρα στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος της Μυτιλήνης ένας 52χρονος, τον οποίον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειες του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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