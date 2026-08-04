Τραγωδία στη Λέσβο: 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι

Νεκρός εντοπίστηκε τη Δευτέρα στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος της Μυτιλήνης ένας 52χρονος, τον οποίον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειες του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.