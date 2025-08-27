Δανία: Ανεστάλησαν οι διεθνείς πτήσεις από το αεροδρόμιο Νουούκ στη Γροιλανδία

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων από το αεροδρόμιο του Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, καθώς το προσωπικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Μεταφορών της Δανίας.

Πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη στις 09:00 τοπική ώρα και άλλη μία με προορισμό το Μπίλουντ στη Δανία στις 11:50 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του αεροπορικού παρόχου Greenland Airports.

“Δώσαμε στην Greenland Airports εντολή να συμμορφώνεται με τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Νουούκ, όπου διαπιστώσαμε έναν ορισμένο αριθμό ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας”, έγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντερς Βίντφελντ, αξιωματούχος της αρχής Μεταφορών της Δανίας.

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων “αναβλήθηκαν προσωρινά, μέχρι το προσωπικό να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και το αεροδρόμιο να είναι πλήρως σε θέση να τηρήσει τις σωστές διαδικασίες και το σχέδιο ασφαλείας”, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών της Δανίας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού που έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο επιβατών διεθνών πτήσεων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες απαιτήσεις, ανέφερε η Greenland Airports.

Οι εσωτερικές πτήσεις με προορισμό και προέλευση αεροδρόμια της Γροιλανδίας πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών.

Εναπόκειται στην Greenland Airports να ενημερώσει την αρχή όταν η ασφάλεια στο αεροδρόμιο Νουούκ μπορεί και πάλι να διασφαλιστεί, διευκρίνισε ο Βίντφελντ.

“Οι επιβάτες που επηρεάζονται (από ακυρώσεις πτήσεων) θα λάβουν ενημέρωση απευθείας από την αεροπορική τους εταιρία με πρακτικές πληροφορίες και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του δρομολογίου τους”, είπε ο αεροπορικός πάροχος.

Από τον Νοέμβριο, το αεροδρόμιο του Νουούκ φιλοξενεί πτήσεις μακρών αποστάσεων, κάτι που επιτρέπει τη σύνδεση του νησιού στην Αρκτική με τον υπόλοιπο κόσμο. Απευθείας πτήση συνδέει το Νουούκ με τη Νέα Υόρκη δύο φορές την εβδομάδα.

15:46 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

