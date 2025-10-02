Ο προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο για τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια για ανασχηματισμό

Προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση, καθώς δεν επιβεβαιώνονται οι ελπίδες των κυβερνητικών στελεχών ότι μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το ταξίδι του στην Νέα Υόρκη οι δημοσκοπήσεις θα δώσουν «πόντους» στην ΝΔ. Το κυβερνών κόμμα δείχνει να σταθεροποιείται σε ποσοστά κάτω του 30% και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν χτυπήσει καμπανάκι στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι πολίτες, σύμφωνα με τις έρευνες κοινής γνώμης, είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση και θεωρούν ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για την χώρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Ποντίκι”, η εικόνα πιέζει το Μέγαρο Μαξίμου για αποφάσεις. Ο προβληματισμός ήταν έκδηλος στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους υπουργούς να υπερασπίζονται με ευγένεια αλλά σαφήνεια το κυβερνητικό έργο.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση πλέον θα ποντάρει στην σκληρή «γραμμή» και την επικοινωνία προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του εφ΄όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8. «Προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα να πέσει κάτω, σε κανένα ζήτημα εργαλειοποίησης ειδικά για τα εθνικά θέματα αλλά και για άλλα θέματα πολύ ευαίσθητα, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τα Τέμπη, η ακρίβεια και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει το θέμα της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά καθώς μέχρι στιγμής τα μέτρα του αρμόδιου υπουργείου δεν φαίνονται να αποδίδουν και η κυβέρνηση απορρίπτει κάθε συζήτηση περί μείωσης του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Το θέμα των Τεμπών έχει επανέλθει στην επικαιρότητα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητεί την εκταφή της σορού του γιου του για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και εξέτασης DNA. Τελικά μετά από ημέρες η Δικαιοσύνη υποχρεώθηκε να κινηθεί και να κάνει δεκτό το αίτημα μόνο ως προς το σκέλος του DNA και γι’ αυτό ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας. Μπροστά σε αυτή την εικόνα οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με το πώς διαχειρίζεται την υπόθεση η κυβέρνηση.

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν στην γραμμή για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δηλώνουν ότι δεν θα παρέμβουν στο έργο της. Ωστόσο «δείχνουν» ξεκάθαρα ότι πείσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι κρύβεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου την οποία κατηγορούν για εργαλειοποίηση του θέματος με στόχο να ανεβάσει τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24 κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «έχει οργανώσει όλη αυτή την ιστορία με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι» με στόχο να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. «Γιατί θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο τώρα; Γιατί αν φτάσει στις εκλογές με τα Τέμπη ανοιχτά προσδοκά να πάρει 15%. Γιατί όλη της η πολιτική καριέρα είναι τα Τέμπη, το έχετε καταλάβει αυτό», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Η εικόνα είναι άσχημη και για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον καυγά που έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε ΝΔ και αντιπολίτευση για τον κατάλογο των μαρτύρων. Εκτός της λίστας με τους μάρτυρες βρίσκονται, μέχρι στιγμής, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ο «φραπές» και ο «χασάπης» με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία για απόπειρα συγκάλυψης.

Τελικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στον Realfm 97,8 ότι δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων και να κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στην υπόθεση αρκεί να υπάρχει αιτιολόγηση.

Λίγο αργότερα ήρθε η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη στον πρόεδρο της Εξεταστικής με την οποία έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση της Επιτροπής προκειμένου να καταθέσει.

Αναφορικά με την επιστολή Μυλωνάκη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη τόνισε χθες στον Realfm 97,8 ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που οδήγησαν στην αλλαγή της τακτικής της κυβέρνησης και στην επιστολή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Τα ευρήματα της δεύτερης μέρας της χθεσινής δημοσκόπησης της ALCO, σύμφωνα με τα οποία για το 70% των πολιτών η κυβέρνηση είναι ταυτόσημη με την διαφθορά και για το 74% με την συγκάλυψη είχαν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε σε αυτή την επιστολή», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Ο Σαμαράς και τα σενάρια ανασχηματισμού

Οι «διαρροές» της ΝΔ σε μικρότερα κόμματα στα δεξιά της είναι πιο έντονες. Πληροφορίες της εφημερίδας «Το Ποντίκι» αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει την επόμενη κίνησή του στις αρχές του επόμενου μήνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να τοποθετηθεί στα εθνικά θέματα και ο Κώστας Καραμανλής.

Πλέον με φόντο όλες αυτές τις εξελίξεις διακινούνται σενάρια περί ανασχηματισμού στην κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί μία νέα κατεύθυνση και δυναμική μέχρι τις εθνικές εκλογές.