Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ πήγε σε Εξεταστική Επιτροπή για να μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Εξεταστική Επιτροπή και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Εδώ πέρα έχουμε έναν στραγγαλισμό από την πλευρά της πλειοψηφίας. Από την ΝΔ κάθε τι το οποίο είναι έξω από τον δικό της προγραμματισμό το εξαφανίζουν και το θάβουν και γι’ αυτό πήγαν στην Εξεταστική Επιτροπή για να μπορούν να ελέγχουν την διαδικασία, όπως έκαναν και σε προηγούμενες Εξεταστικές Επιτροπές, που μετά βγήκαν και ομολόγησαν ότι δεν ήταν καλή στιγμή για τη Βουλή και για το πολιτικό σύστημα», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Αναφορικά με την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στον Realfm 97,8 ότι θα υπάρξει και δεύτερη λίστα μαρτύρων στην οποία μπορεί να συμπεριληφθούν εμπλεκόμενα πρόσωπα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Αν δεν βοηθήσουμε την Εξεταστική Επιτροπή να κάνει την δουλειά της, δεν θα κάνει την δουλειά της. Εάν ο στόχος είναι να κληθούν και πώς θα κληθούν σε έναν μήνα αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει ένας μήνα είναι ξέρετε πάρα πολύ σημαντικό και στην πολιτική και στην δημοσιογραφία και παντού είναι ο χρόνος, το timing. Από εκεί έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τους ‘χασάπηδες’ και τους ‘φραπέδες’».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε ότι «νομίζω ότι έχει ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί στο σύνολό του και κανένας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την αποκάλυψη της αλήθειας. Αν νομίζουν κάποιοι ότι ένας τραγικός πατέρας, που έχει χάσει το παιδί του με έναν τρόπο απολύτως συγκεκριμένο και λέει ‘ξεκινάω απεργία πείνας, βάζω την ζωή μου μπροστά γιατί θέλω αλήθεια και απαντήσεις’ ότι θα υποχωρήσει, εκτιμώ – και δεν το λέω με κάποια κομματική τοποθέτηση, το λέω ανθρώπινα όπως το αντιλαμβάνομαι- κάνουν μεγάλο λάθος».

Και συνέχισε: «Άρα λοιπόν ή συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ακαμψίας και οδηγούμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο γιατί ο άνθρωπος καταρρέει και θα καταρρεύσει, είναι βιολογικό το ζήτημα. Ή γίνεται αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, ακούν αυτοί που πρέπει να ακούσουν τις φωνές και του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας και όλων που λένε να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι».

«Δεν ξέρω αν κάποιος έχει να φοβηθεί κάτι- δεν υπαινίσσομαι το οτιδήποτε- από τις τοξικολογικές εξετάσεις και από την αποκάλυψη της αλήθειας συνολικά. Και θα περίμενα και από την κυβέρνηση μία τοποθέτηση σαφή σε αυτά τα ζητήματα», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

