ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά: «Φουρτούνες» στην προσπάθεια για προσέγγιση με φόντο την… 4η φρεγάτα

«Ναι» στην αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, αλλά με αυστηρή κριτική κατά της κυβέρνησης για επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, αναμένεται να πει σήμερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε – πέρα από τη συνεδρίαση του τομέα Άμυνας με στελέχη του κόμματος και βουλευτές, να ακολουθήσει και σύγκληση του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Αρκετά στελέχη είναι αντίθετα με το «ναι» το οποίο αποφάσισε το προεδρείο της ΚΟ, ενώ η υπερψήφιση ενδέχεται να τορπιλίσει την οποία προσπάθεια καταβάλλεται για επαναπροσέγγιση με τη Νέα Αριστερά, που επιμένει στο «όχι». Όλα αυτά θα συζητηθούν και στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς το κόμμα «βράζει».

Ο Σωκράτης Φάμελλος προσήλθε στη χθεσινή συνεδρίαση με θετική εισήγηση, υποστηρίζοντας πως το κόμμα δεν πρέπει να καταψηφίσει, καθώς οι πρώτες συζητήσεις για την απόκτηση φρεγατών ξεκίνησαν επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματα παρέθεσε σειρά επιχειρημάτων, όπως ότι την 4η φρεγάτα τη ζητά το Πολεμικό Ναυτικό για επιχειρησιακούς λόγους, εξάλλου δεν έχει να κάνει ούτε με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ούτε με το ReArm Europe.

«Ναι» με βαριά καρδιά

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, εκτός του Σ. Φάμελλου, η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, ο γραμματέας και η αν. γραμματέας του κόμματος, Στέγιος Καλπάκης και Αναστασία Σαπουνά, οι κοινοβουλευ-τικοί εκπρόσωποι, Νίκος Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης, ο γραμματέας και ο διευθυντής της Κ.Ο., Διονύσης Καλαματιανός και Γιώργος Μπάγκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης και ο αρμόδιος τομεάρχης Συμεών Κεδίκογλου. Είχε προηγηθεί συνεδρίαση του αρμόδιου τομέα (ΕΠΕΚΕ) του κόμματος, όπου μεταξύ εκείνων που είπαν «ναι» -αλλά με βαριά καρδιά, όπως έλεγε σε συνομιλητές του- ήταν και ο Παύλος Πολάκης, με το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, συναίνεσε στην 4η φρεγάτα, σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών.

Το «ναι» επικράτησε κατά κράτος στη συνεδρίαση του προεδρείου, αφού τα «όχι» ήταν δύο. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ποια μέλη του προεδρείου επέλεξαν να καταψηφίσουν: ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, με τον πρώτο να ζητά τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας (η οποία θα συνεδριάσει ούτως ή άλλως σήμερα για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής) ενώ, κατά πληροφορίες της εφημερίδας, έκανε λόγο για μεγάλο πολιτικό λάθος. Όλες οι πλευρές απέρριψαν το «παρών» στη Βουλή.

Δύσκολη η προσέγγιση

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, στέλεχος που δηλώνει υπέρ της σύγκλισης, ανέφερε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι η υπερψήφιση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ της 4ης φρεγάτας κάνει την προσέγγιση «όλο και πιο δύσκολη», με την ταυτόχρονη εκτίμηση ότι η Κουμουνδούρου δεν θέλει τη σύμπλευση εν τέλει. Το συγκεκριμένο στέλεχος κάνει λόγο για τρία θέματα με αξιακό φορτίο, στα οποία οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν απογοητευτικές, σύμφωνα με την προσέγγισή του. Εξοπλιστικά, περιβαλλοντικά (όπου η Νέα Αριστερά επιδιώκει καθαρό «όχι» στις εξορύξεις) και φορολογικά (θέμα στο οποίο η Πατησίων δεν αρκείται στη φορολογία των μερισμάτων, αλλά ζητά μεγαλύτερη επιβάρυνση των πλουσίων).

Δεν γίνεται να μας τραβάει η Νέα Αριστερά από το μανίκι απαντούσε μέλος του προεδρείου του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Θύμιζε ταυτοχρόνως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει την αγορά και της τέταρτης φρεγάτας ήδη από το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια μετά όλος ο ενιαίος τότε ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει υπέρ. «Τότε είχαμε ανάγκη τη φρεγάτα, τώρα όχι; Μήπως σήμερα είναι τα πράγματα καλύτερα με την Τουρκία;», αναρωτιόταν επίσης.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Σωκράτης Φάμελλος θα πει «ναι», όμως θα παραθέσει σειρά ενστάσεων, όπως ότι χάθηκε η option της αγοράς, ενώ θα υπάρξει «καπέλο» 80 εκατ., κι ακόμη (θα πει) ότι ο εξοπλισμός δεν θα είναι πλήρης ή ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν θα συμμετάσχει στην κατασκευή της φρεγάτας. «Θέλουμε εγγυήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας», τονίζει, σύμφωνα με την εφημερίδα, στέλεχος που είναι κοντά στον Σ. Φάμελλο, ενώ ασκεί και κριτική για τις χαμηλές αμοιβές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ανεβούν στις φρεγάτες και θα διαχειριστούν πολύπλοκα αμυντικά συστήματα. «Τίθεται θέμα αδιαφάνειας, δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση, η διπλωματία της χώρας δεν ενισχύεται», είναι η κριτική που διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης συνολικώς, του Νίκου Δένδια συμπεριλαμβανομένου.