ΗΠΑ: Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος στην ιστορία τους – Κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του 1936

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Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ, καθώς καταγράφηκε ο θερμότερος Ιούλιος στην ιστορία της χώρας, εντείνοντας την ανησυχία των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ του 1936

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μέση θερμοκρασία στις 48 ηπειρωτικές πολιτείες ανήλθε στους 24,94 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τον Ιούλιο του 1936 – την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας Dust Bowl. Τα επίσημα αρχεία καταγραφής θερμοκρασιών χρονολογούνται από το 1895.

Ο μετεωρολόγος Τζεφ Μάστερς, από το Yale Climate Connections δήλωσε στο Associated Press: «Δεν είναι καλό σημάδι όταν σπάμε ρεκόρ από την εποχή του Dust Bowl, όπως συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Και εκείνη ήταν μια εξαιρετικά ακραία κατάσταση όπου δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν».

«Υπήρξε αυτή η μεγάλη μετανάστευση λόγω της ξηρασίας και της ζέστης που έπληξε το κέντρο των ΗΠΑ — ένα πραγματικά κατακλυσμιαίο γεγονός στην ιστορία των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι ξεπερνάμε τα ρεκόρ του Dust Bowl δείχνει ότι βρισκόμαστε σε σοβαρό κίνδυνο», πρόσθεσε.

Ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων

Παρόλο που στην Αλάσκα επικράτησαν ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, οι 48 ηπειρωτικές πολιτείες καλύφθηκαν από συνθήκες εντονότερης ζέστης από το κανονικό, με τις πιο ακραίες τιμές να σημειώνονται στις ορεινές περιοχές της Δύσης, τα Νοτιοδυτικά, τις Βόρειες Πεδιάδες και τα Νοτιοανατολικά.

Ο Ρας Βος, επικεφαλής παρακολούθησης στο Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών της NOAA, σημείωσε ότι η ζέστη ήταν τόσο γενικευμένη που κάθε μία από τις 48 ηπειρωτικές πολιτείες ήταν τουλάχιστον κατά σχεδόν 0,6 βαθμούς Κελσίου θερμότερη από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ζέστη κατά τα χρόνια του Dust Bowl ήταν πιο συγκεντρωμένη σε τμήματα των Μεσοδυτικών πολιτειών και επιδεινώθηκε από τις αγροτικές πρακτικές της εποχής.

Αντίθετα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Κάθριν Τζέικομπς, κλιματική επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, επεσήμανε σχετικά: «Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στις ηπειρωτικές ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι, μαζί με την έντονη ξηρασία και τις συνθήκες πυρκαγιών, είναι απόλυτα συνεπείς με το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής».

«Εφιάλτης» οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα

Ο κυριότερος παράγοντας για το ρεκόρ θερμοκρασίας ήταν οι νυχτερινές ελάχιστες τιμές, οι οποίες κατέρριψαν το προηγούμενο ρεκόρ κατά 0,7 βαθμούς.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες και πολλές μελέτες, οι θερμότερες νύχτες αποτελούν κλασικό σύμπτωμα της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της NOAA βασίζεται στον μέσο όρο του 24ώρου και όχι μόνο στις μέγιστες ή ελάχιστες τιμές.

«Αν μιλάμε για κύματα καύσωνα, η χαμηλή θερμοκρασία της νύχτας είναι εξαιρετικά σημαντική για τον καθορισμό της συνολικής θερμικής καταπόνησης. Έτσι, αν δεν δροσίζει τη νύχτα, το σώμα δεν έχει χρόνο να προσαρμοστεί ξανά μετά τη ζέστη», εξήγησε ο Μάστερς.

Έρευνες δείχνουν ότι καθώς οι νυχτερινές θερμοκρασίες αυξάνονται, περισσότεροι άνθρωποι χάνουν τον ύπνο τους ή χάνουν τη ζωή τους.

Η σύγκριση με το παρελθόν και το μέλλον

Τα έτη 2021 και 1936 ισοβαθμούν ως τα θερμότερα καλοκαίρια (Ιούνιος έως Αύγουστος) στην ιστορία των ΗΠΑ. Μέχρι και τον Ιούλιο, το 2026 είναι ελαφρώς πιο δροσερό από το 2021, το οποίο είχε τροφοδοτηθεί από θερμοκρασίες ρεκόρ τον Ιούνιο.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο Μάστερς προειδοποίησε: «Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα πιο δροσερά έτη που θα ζήσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας».

«Πρέπει να σταματήσουμε να καίμε τόσο πολλά ορυκτά καύσιμα. Χρειάζεται επίσης να δαπανήσουμε χρήματα για να προσαρμοστούμε στο νέο κλίμα που έχουμε δημιουργήσει», τόνισε.