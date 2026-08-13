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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη: Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες – Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ηφαίστου στην Πετρούπολη, με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς, ενώ εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα του σπιτιού.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.
  • Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα.
  • Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα του σπιτιού, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την επέκταση των μετώπων της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα ή παρακείμενους χώρους της πολυκατοικίας.

Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.

 

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