Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη: Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες – Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την επέκταση των μετώπων της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα ή παρακείμενους χώρους της πολυκατοικίας.
Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.