Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη: Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες – Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την επέκταση των μετώπων της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα ή παρακείμενους χώρους της πολυκατοικίας.

Εξετάζεται αν οι φλόγες ξεκίνησαν από την κουζίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ερευνάται αν η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.