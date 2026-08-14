Ρωσία: «Όχι» σε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία – Νεκροί μητέρα και 9χρονος από ρωσικά drones

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Η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν εξετάζει άμεση διακοπή των εχθροπραξιών και ότι σκοπεύει να εντείνει τα πλήγματα εναντίον υποδομών και μέσων που, κατά τη Μόσχα, χρησιμοποιούνται για τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ρωσική κρατική τηλεόραση, απέρριψε την ιδέα μιας περιορισμένης εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας λόγο για «ημίμετρα» που θα έδιναν, όπως είπε, «μια προσωρινή ανάσα στο καθεστώς του Κιέβου».

«Πρέπει να σταματήσουμε μόνον όταν υπάρξει μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση», δήλωσε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο άμεσης παύσης των μαχών, αναφέρει το Reuters.



Λαβρόφ: «Θα σκληρύνουμε πολύ περισσότερο τις μεθόδους μας»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε παράλληλα κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων εναντίον όσων η Μόσχα θεωρεί ότι τροφοδοτούν στρατιωτικά την Ουκρανία από τη Δύση.

«Θα σκληρύνουμε πολύ περισσότερο τις μεθόδους μας για να καταστρέψουμε όλα όσα τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κιέβου από τη Δύση. Και το κάνουμε ήδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η Μαύρη Θάλασσα παραμένει ένα από τα κρίσιμα μέτωπα του πολέμου, τόσο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ουκρανικές εξαγωγές.

Μητέρα και 9χρονος γιος νεκροί στο Σούμι

Την ίδια ώρα, μια 29χρονη μητέρα και ο 9χρονος γιος της σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drones στη μεθοριακή περιφέρεια του Σούμι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Όλεχ Χριχόροφ.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ιδιωτική κατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πατέρας και η γιαγιά του 9χρονου, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Στην πόλη Σμίλα, στην κεντρική Ουκρανία, ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για μαζική επίθεση εναντίον πολιτικών υποδομών.

Ρωσικά πλήγματα σε Ιζμαήλ και Μικολάιφ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Ιζμαήλ, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται για τη φόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά στρατιωτικού υλικού και καυσίμων προς τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Μόσχα ανέφερε ακόμη ότι έπληξε δύο ρυμουλκά στα ανοικτά του Μικολάιφ, τα οποία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, χρησιμοποιούνταν για τη συνοδεία φορτηγών πλοίων προς ουκρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Νοβομικολάιφκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Russia continues to deliberately target Ukrainian civilians and homes. ▪️ Russians killed a 29-year-old mom and her 9-year-old son by striking a private house in Sumy region with two jet-powered drones. Four more people were injured. The boy’s father and grandmother were… pic.twitter.com/QdQYs0Zw2o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2026

Ζελένσκι: Κατέρρευσε τμήμα δεκαώροφης πολυκατοικίας στο Κραματόρσκ – 16 τραυματίες

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε νεότερα στοιχεία για τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ρωσική κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα έπληξε δεκαώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα τμήμα του κτιρίου να καταρρεύσει από τον πρώτο έως τον έκτο όροφο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Στη Σμίλα, στην περιφέρεια Τσερκάσι, ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετούς ορόφους και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στις περιφέρειες Χερσώνα, Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Οδησσού, Χαρκόβου, Ζιτόμιρ, Κιροβοχράντ, Μικολάιφ και Τσερνίχιβ, με τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά, καθώς και ζημιές σε πολυκατοικίες, σπίτια και υποδομές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί καθημερινά περίπου 220 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες εναντίον κοινοτήτων κοντά στη γραμμή του μετώπου και ζήτησε ενίσχυση των κυρώσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις επιχειρήσεις που τροφοδοτούν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Since last night, our emergency services have been working at the sites of Russian attacks. In Kramatorsk, Donetsk region, a Russian guided aerial bomb strike caused one section of a ten-story apartment building to collapse from the first through the sixth floor. One person was… pic.twitter.com/NewH5MBm18 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2026

Ουκρανικά drones πάνω από τη Ρωσία

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν, από την πλευρά τους, τις επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανακοίνωσε ότι 51 drones αναχαιτίστηκαν στην περιοχή γύρω από την Αγία Πετρούπολη.

Μετά τις αναχαιτίσεις ξέσπασε πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, έναν σημαντικό ρωσικό κόμβο εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας, συντρίμμια drone προκάλεσαν ζημιές στον τοίχο αποθήκης που ανήκει στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.