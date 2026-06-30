Πετράλωνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Τι λένε οι ειδικοί

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο, ενώ ένα πιθανό σενάριο είναι το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας, εκτιμούν ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, Κώστας Σπυράκος, και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Σπυράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθαρίζει ότι χωρίς πλήρη εικόνα των συνθηκών δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο επισημαίνει πως ένα σωστά κατασκευασμένο και θεμελιωμένο κτίριο δεν θα έπρεπε να καταρρεύσει εξαιτίας εργασιών που εκτελούνταν σε όμορο οικόπεδο.

Όπως εξηγεί, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο θεμελίωσης των δύο κτιρίων και τη φύση του εδάφους. Εάν υπήρχε κοινή ή άμεσα επηρεαζόμενη θεμελίωση, τότε μια επέμβαση στο ένα κτίριο θα μπορούσε να επηρεάσει και το άλλο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πριν από οποιαδήποτε εργασία όφειλαν να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι και να έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

«Το θεωρώ βέβαιο ότι και η πολυκατοικία αυτή είχε προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο δεν βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τη θεμελίωση του κτηρίου που κατέρρευσε, η έκταση της αστοχίας δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από αυτές, εκτός εάν υπήρχαν ήδη σοβαρές αδυναμίες στον φέροντα οργανισμό.

Ο καθηγητής χαρακτηρίζει εξαιρετικά ασυνήθιστο ένα περιστατικό ολικής κατάρρευσης πολυκατοικίας, σημειώνοντας ότι ακόμη και μια μερική κατάρρευση προϋποθέτει συνήθως επεμβάσεις πολύ κοντά ή απευθείας στα θεμέλια του κτιρίου. Θεωρεί μάλιστα απίθανο μια απλή δόνηση από γειτονικές εργασίες να προκάλεσε από μόνη της την κατάρρευση, εκτός εάν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη γεωλογική ιδιαιτερότητα, όπως υπόγεια κοιλότητα που υποχώρησε επηρεάζοντας τα θεμέλια.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η αυτοψία και η λεπτομερής τεχνική διερεύνηση του χώρου θα αποκαλύψουν τα πραγματικά αίτια της αστοχίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ο οποίος τονίζει ότι η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά να αναδείξει συνολικά τα προβλήματα του ιδιαίτερα γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παλαιότητα του κτιρίου αποτελεί πιθανότατα τον βασικότερο παράγοντα της κατάρρευσης, ενώ δεν αποκλείεται να συνέβαλαν και οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Όπως εξηγεί, εάν κάτω από τα θεμέλια υπήρχε χαλαρό έδαφος ή σχιστολιθικό υπόβαθρο αντί για συμπαγή βράχο, οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο θα μπορούσαν να επιβαρύνουν μια ήδη ευάλωτη κατασκευή.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ακόμη ότι ακόμη και αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ένα ιδιαίτερα παλιό και επιβαρυμένο κτίριο θα μπορούσε να οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Όπως επισημαίνει, οι επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις και η φυσική καταπόνηση που υφίστανται τα κτίρια επί δεκαετίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ρηγματώσεις και σταδιακή αποδυνάμωση του φέροντος οργανισμού. «Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε τεχνική διερεύνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ιστορικό και την πραγματική κατάσταση του κτιρίου πριν από οποιοδήποτε συμπέρασμα.

>