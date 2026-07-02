Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία καταρρέει στην κηδεία της κόρης της

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Η δραματική σειρά του Alpha “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται απόψε στις 22:00 με νέο συγκλονιστικό επεισόδιο.

Η Πολυξένη προσπαθεί να ξαναβρεί σταθερότητα μέσα από τη δουλειά, όμως μια απρόσμενη αντίδραση στο επαγγελματικό της περιβάλλον την κάνει να αμφιβάλλει για το αν μπορεί πράγματι να προχωρήσει όπως θα ήθελε.

Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα στο σπίτι, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά και στη δική της αντοχή, την ώρα που η κόπωση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση που την απασχολεί, καθώς μια νέα πληροφορία ενισχύει την αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση της με τον Οδυσσέα, ενώ η απουσία απαντήσεων γύρω από την Τερέζα την κρατά σε διαρκή επιφυλακή.

Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή στο Ίδρυμα, που την αναγκάζει να σταθεί ψύχραιμη και να πάρει αποφάσεις, παρά το βάρος που κουβαλά ακόμη μέσα της.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Ασπασία θρηνεί την κόρη της:

Ο Γιάννης και η Γιασεμή παντρεύονται:

Η Μαγδαληνή δεν αναγνωρίζει πλέον τον Οδυσσέα:

Δείτε εδώ το trailer: