Συνελήφθη 43χρονος για την μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα – Έκανε αγροτικές εργασίες

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 43χρονο στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Το περιστατικό εντάσσεται στις 149 συνολικές συλλήψεις για εμπρησμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τη 2α Ιουλίου 2026, με την πλειονότητα να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

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Φωτιά, Φθιώτιδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 43χρονος για την μεγάλη αγροτοδασική φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.
  • Από 1η Ιανουαρίου έως 2α Ιουλίου 2026, έχουν γίνει 149 συλλήψεις και επιβλήθηκαν 508 πρόστιμα για εμπρησμούς, με τη συντριπτική πλειονότητα να οφείλεται σε αμέλεια.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει πως η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν οι αρχές για την μεγάλη αγροτοδασική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Οι ανακριτική υπάλληλοι εξιχνίασαν άμεσα την φωτιά, συλλαμβάνοντας τον 43χρονο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή.

149 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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