Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες στην Επανομή για τον 69χρονο ψαρά – Τι αναφέρει το Λιμενικό

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 69χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, ο 69χρονος μετέβη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης για αλιεία με την 67χρονη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, το ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στη θάλασσα. Η γυναίκα κατάφερε να εξέλθει στην ακτή με τη συνδρομή ιδιώτη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρέμεινε για ιατρική περίθαλψη.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), ένας ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος συνέδραμαν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και ένα αεροπλάνο του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, στις έρευνες από ξηράς επιχείρησαν περιπολικά οχήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Λιμενικό: Άκαρπες οι έρευνες

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών, εντοπίστηκε το αναζητούμενο σκάφος σε ανατεταμένη θέση πλησίον της ακτής, στη θαλάσσια περιοχή Ναυαγίου Άκρας Επανομής. Εντός του σκάφους βρέθηκαν τα ταυτοποιητικά έγγραφα που ανήκουν στον 69χρονο. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, οι έρευνες παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, ενώ το Λιμενικό Σώμα ενημερώνει πως τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου.