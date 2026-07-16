Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες στην Επανομή για τον 69χρονο ψαρά – Τι αναφέρει το Λιμενικό

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής στον Θερμαϊκό Κόλπο. Το ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανετράπη, με τη γυναίκα να διασώζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες για τον άνδρα παραμένουν άκαρπες παρά τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών στην Επανομή για τον εντοπισμό του 69χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη.
  • Το ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε με μία 67χρονη γυναίκα ανετράπη, με τη γυναίκα να διασώζεται και να μεταφέρεται στο ΑΧΕΠΑ.
  • Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος με εναέρια και θαλάσσια μέσα βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι έρευνες παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 69χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου στην Επανομή – Συμμετέχει και Super Puma

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, ο 69χρονος μετέβη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης για αλιεία με την 67χρονη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, το ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στη θάλασσα. Η γυναίκα κατάφερε να εξέλθει στην ακτή με τη συνδρομή ιδιώτη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρέμεινε για ιατρική περίθαλψη.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), ένας ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος συνέδραμαν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και ένα αεροπλάνο του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, στις έρευνες από ξηράς επιχείρησαν περιπολικά οχήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Λιμενικό: Άκαρπες οι έρευνες

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών, εντοπίστηκε το αναζητούμενο σκάφος σε ανατεταμένη θέση πλησίον της ακτής, στη θαλάσσια περιοχή Ναυαγίου Άκρας Επανομής. Εντός του σκάφους βρέθηκαν τα ταυτοποιητικά έγγραφα που ανήκουν στον 69χρονο. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, οι έρευνες παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, ενώ το Λιμενικό Σώμα ενημερώνει πως τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου.

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